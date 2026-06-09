İBB Davasında Atayman: 15 Ay Zorlu Geçti - Son Dakika
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İBB Davasında Atayman: 15 Ay Zorlu Geçti

09.06.2026 11:26  Güncelleme: 12:38
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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 47. duruşmasında Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman savunma yaparak tutukluluk koşullarını ve hukuka aykırılıkları anlattı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu, 68 kişinin tutuklu yargılandığı 414 sanıklı İBB Davası'nın 47'nci günü Silivri'de Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ın savunmasıyla başladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 47'nci gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda başladı. Duruşmada ilk olarak Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman savunma yaptı.

Atayman, şunları söyledi:

"Hemen her ay yapılan tutukluluk incelemelerinde, bazen avukatlarımın da katılımıyla, SEGBİS yoluyla yapılan duruşmalarda savunma yapmaya çalıştığım hakimlerin bir kısmı beni hiç dinlemedi. Hakkımdaki somut suçlama ve delillerin ne olduğu yönündeki sorularım, tarafıma soru sorulması taleplerim cevapsız kaldı. Söylediklerimin bir kısmı da kısaca tutanağa yansıttıktan hemen sonra tutukluluğun devamına karar verip bağlantıyı kesti. Hiçbir şekilde suç işlemediğime, hiçbir suç örgütüne üye olmadığıma emin olarak hakkımdaki suçlamaları bilmeden, anlamadan ömrümün 15 ayını çok zor bir şekilde geçirdim. İlk tutuklandığımda Silivri'de hücrede kaldım. Daha sonra koğuşa aktardılar ancak hemen ardından zorlu bir yolculukla bayram arifesinde Afyon'a götürdüler. Bu yolculuk 8 saat, ellerim kelepçeli bir halde kafes gibi bir kabinde sürdü. Cezaevine ulaştığımda bileklerim morarmıştı. Yaptığım suç duyurusundan da herhangi bir sonuç çıkmadı. Çoğu madde bağımlısı ve satıcısı kişilerin olduğu kalabalık koğuşta günlerce yerde yattım."

"AFYON'DAN SİLİVRİ'YE NAKLİM REDDEDİLDİ"

Hiçbir bağlantım olmayan Afyon'daki cezaevinde oğlumdan, annemden, babamdan uzakta, avukatlarımla oldukça sınırlı iletişim kurarak bu günlere geldim. Bu dosyanın en uzağa sürülen sanığı oldum. Bugün aradan 15 ay geçmiş olmasına rağmen mevcut durumunda bir iyileştirme olmamasından dolayı hala bu sürece muhatabım. Geçici olarak Silivri'deyim. Geçtiğimiz günlerde bir gazetecinin neden Ankara'dan İstanbul'a getirildiği ve İstanbul'da tutuklu olduğu Sayın Adalet Bakanı'na suçun işlendiği yerin önemli olduğu ve o nedenle İstanbul'da tutuklu olduğunu söylemişti. İşlediğim iddia eden suçların tümü İstanbul'da ancak ben Afyon'dayım. Afyon'da tutuklanmadım. Talep etmememe rağmen Silivri'den Afyon'a götürüldüm ve Silivri'ye geri nakil talebim de reddedildi. Burada büyük bir çelişki ve hukuka aykırı bir uygulama olduğunu vurgulamak isterim."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Davasında Atayman: 15 Ay Zorlu Geçti - Son Dakika

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