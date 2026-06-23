İbb Davası'nda 55'nci Gün Sona Erdi... Sanıkların Emekli Maaşları Üzerindeki Tedbir Kaldırıldı - Son Dakika
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İbb Davası'nda 55'nci Gün Sona Erdi... Sanıkların Emekli Maaşları Üzerindeki Tedbir Kaldırıldı

23.06.2026 18:43  Güncelleme: 19:02
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İBB Davası'nın 55. gününde mahkeme, Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in taşınmazlarındaki ve tüm sanıkların emekli maaşlarındaki tedbiri kaldırdı. İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu da bu kapsamdaydı.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İBB Davası'nın 55'inci gününde Mahkeme Başkanı; Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in talebini kabul ederek taşınmazlarının üzerindeki tedbirin kaldırıldığını duyurdu. Ayrıca, tüm tutuklu ve tutuksuz sanıkların emekli maaşları üzerindeki tedbir de kaldırıldı. İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu da emekli maaşında tedbir bulunan isimler arasındaydı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu, 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 55'inci gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam etti.

Bugün ilk olarak, dün savunmasına başlayan Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer kürsüde yerini aldı. Doğruer, savunmasını tamamladı. Ardından İmamoğlu soru sormak üzere söz aldı. Sonrasında ise avukatları Bürgehan Emrağ ve Serkan Günel'in savunması dinlendi.

Duruşma yarın, tutuklu sanık Kağan Sürmegöz'ün savunmasıyla devam edecek.

Ayrıca Mahkeme Başkanı, dilekçe ile sunduğu talebi üzerine Fatoş Pınar Türker'in taşınmazları üzerindeki tedbirlerin kaldırılıdığını söyledi. Tüm tutuklu ve tutuksuz sanıkların emekli maaşları üzerindeki tedbir de kaldırıldı. İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu da emekli maaşında tedbir bulunan isimler arasındaydı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, İstanbul, Mahkeme, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davası'nda 55'nci Gün Sona Erdi... Sanıkların Emekli Maaşları Üzerindeki Tedbir Kaldırıldı - Son Dakika

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