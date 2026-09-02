İBB Davası'nda 74. Gün: Tahliye Talepleri Dinleniyor - Son Dakika
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İBB Davası'nda 74. Gün: Tahliye Talepleri Dinleniyor

İBB Davası\'nda 74. Gün: Tahliye Talepleri Dinleniyor
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İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 74. gününde, tutuklu sanıkların tahliye talepleri alınıyor. Eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın, suçlamaları reddederek emekli olduğunu ve çiftçilik yaptığını söyledi.

Haber: Çağatan AKYOL

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın 74'üncü günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı.

Duruşmada,  tutuklu sanıkların tahliye taleplerine ilişkin açıklamaları alınıyor. Tutuklu sanıklardan eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın,  Kültür AŞ Genel Müdürü olarak toplam 13 ay görev yaptığını belirterek, emekli olduktan sonra tutuklandığı tarihe kadar Erzincan'da çiftçilik yaptığını anlattı. Sanıklardan Umut Şenol'un kendisini suçladığı metrobüs ihalesinin 2022'de düzenlendiğini, o tarihte kendisinin emekli olduğunu vurgulayan Taşkın, diğer sanık Eyüp Subaşı'nın da kendisi hakkındaki iddialarına ilişkin "Bakıma muhtaç oğlunu ve eşini düşünerek böyle bir beyan vermiştir. Belirttiği tarihlerde ben Kültür A.Ş'de değildim" dedi.

Duruşma, tutuklu sanıkların tahliye taleplerine ilişkin açıklamalarıyla devam ediyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Davası'nda 74. Gün: Tahliye Talepleri Dinleniyor - Son Dakika

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