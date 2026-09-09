İBB Davası\'nda 78. gün... Gözdem Ongun: "Murat Ongun\'un eşi olmak suç sayıldı"

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda savunma yapan tutuksuz sanık Gözdem Zeynep Ayten Ongun, sahibi olduğu BYZAG şirketine yapılan ödemelerin rüşvet olduğu iddiasını reddederek, "Savcılık makamı benimle ilgili tüm değerlendirmeleri benim kim olduğuma, ne yaptığıma bakmadan, kimin eşi olduğuma bakarak yapmış. Murat Ongun'un eşi olmak suç sayılmış" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 51'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediliyor.

Davanın 78. gününde, tutuksuz sanıkların savunmaları alınmaya devam ediyor.

Savunması alınan sanık Murat Ongun'un eşi Gözdem Zeynep Ayten Ongun, belediyede çalışmadığını, İBB ile iş yapmadığını ve belediyedeki teknik süreçlerle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Ongun, hakkındaki suçlamaların eşi Murat Ongun üzerinden kurulduğunu savunarak, "Benim hayatım, eğitimim, mesleğim, emeğim geri plana itilmiş, geriye benden sadece 'Murat Ongun'un eşi' sıfatı bırakılmış" dedi.

"BENİM ŞİRKETİME GELEN ÖDEMELER RÜŞVET DEĞİL, SATTIĞIM ÜRÜNLERİN BEDELİDİR"

İddianamede bazı şirketlerin aldığı ihaleler karşılığında BYZAG'dan ürün satın almış gibi gösterildiğini ve şirkete gönderilen paraların "rüşvet" olarak nitelendirildiğini belirten Ongun, bu iddiayı reddetti.

Şirketini dört yıl önce kurduğunu söyleyen Ongun, doğal taşlardan akıllı saat kayışları, takılar ve çeşitli tasarım ürünleri ürettiğini, ürünlerini kendi internet sitesinin yanı sıra Beymen, Trendyol ve Hepsiburada gibi platformlarda sattığını anlattı. Ongun, "Çalıştım, ürettim, kazandım. Bunların hepsini ben yaptım, kendim yaptım; Murat değil" dedi.

Tüm satışların kayıtlı olduğunu, ürün teslimlerinden sonra fatura düzenlediğini ve ödemeleri banka yoluyla tahsil ettiğini belirten Ongun, müşterilerinin başka şirketlerle veya belediyeyle ilişkisini bilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

ONGUN, EMRAH BAĞDATLI ÜZERİNDEN GELEN YILBAŞI SİPARİŞLERİNİ ANLATTI

Gözdem Ongun, iddiaya konu siparişlerin Emrah Bağdatlı aracılığıyla geldiğini belirterek, Bağdatlı'nın kendi arkadaşları için yılbaşı hediyesi hazırlatmak istediğini söylediğini aktardı. Bağdatlı'nın kendisine, "Arkadaşlar yılbaşında müşteri ve çalışanlarına hediye vermek istiyor. Tespih de yapabilir misin?" diye sorduğunu anlatan Ongun, kadınlar için bileklik ve telefon askısı, erkekler için ise tespih hazırladığını söyledi. Ongun, sipariş edilen ürünleri hazırladığını, paketleyip Bağdatlı'ya teslim ettiğini, şirketlerden banka aracılığıyla ödeme geldiğini ve faturalarını kestiğini belirtti.

Ürünlerin yapımında kullanılan malzemelerin faturaları, hazırlanan ürünlerin ve paketlerin görselleri ile satış faturalarının dosyaya sunulduğunu söyleyen Ongun, "Savcılık bu kadar basit ve net bir alışverişi alıp bambaşka bir hikayenin parçası yapmış" dedi.

Ongun, beraatini ve yurt dışında eğitim gören kızını ziyaret edebilmek için hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

"GÖZDEM ONGUN GÖZALTINA ALINDIKTAN İKİ GÜN SONRA 6 ŞİRKET YETKİLİSİ SAVCILIĞA GELDİ"

Gözdem Ongun'un ardından avukatı Rahşan Sertkaya savunma yaptı. Sertkaya, Ongun'un 26 Nisan 2025 tarihinde gözaltına alındığını, bundan iki gün sonra ise altı farklı şirketin yetkililerinin savcılığa giderek BYZAG hakkında ifade verdiğini söyledi.

Bu aşamaya kadar savcılığın elinde BYZAG ile ilgili yalnızca Deniz Dörtyol ve Muhittin Palazoğlu'nun ifadelerinin olduğunu belirten Sertkaya, Palazoğlu'nun dahi Ad Station ile BYZAG arasında gerçek bir ticari ilişki bulunduğunu kabul ettiğini savundu. Sertkaya, BYZAG'ın Ad Station'a düzenlediği faturada tespih satışının açıkça yer aldığını söyledi.

AVUKATTAN "YAPAY ZEKA" İDDİASI: "YAPAY ZEKA İLE BEYAN ÇOĞALTILMIŞ"

Sertkaya, savcılığa aynı gün gelen altı şirket yetkilisinin ifadelerindeki benzerliklere dikkati çekti. Bu ifadelerden birini ChatGPT'ye vererek, "Bu ifadeyi hangi farklı alternatifle çoğaltabilirsin?" diye sorduğunu anlatan Sertkaya, aldığı yanıtın diğer şirket yetkililerinin ifadeleriyle benzer olduğunu öne sürdü. Sertkaya, "Meğer savcılık makamında bu 6 şirket yetkilisi değil, yapay zeka varmış Sayın Başkan. Şaka değil, yapay zeka ile beyanın çoğaltıldığının kanıtıdır bu. Bu kişiler yapay zeka tarafından hazırlanan ve önlerine konulan ifadeleri imzalamışlar. Bu da Türk hukuk tarihine geçsin" dedi.

Sertkaya, 4 şirket yetkilisinin ifadelerinde, "Bana sormuş olduğunuz Byzag Sanat Tasarım isimli firmaya göndermiş olduğum para bu kapsamdadır" şeklindeki cümlenin kelimesi kelimesine tekrarlandığını da söyledi.

İddianamede, savcılığın bu kişilerin aynı yönde beyanda bulunmasının "tesadüfle izah edilemeyeceği" değerlendirmesine yer verdiğini belirten Sertkaya, "Savcılık makamının en hakiki tespiti bu olabilir. Hayatın olağan akışı değil, yapay zeka zaten" şeklinde konuştu.

Duruşma, sanık savunmalarıyla devam ediyor.