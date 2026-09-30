İBB Davası\'nda 90. gün başladı, 436 sanıklı davada tutuklular salona getirildi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 57'si tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 90'ıncı günü başladı. İmamoğlu, duruşma salonunda, izleyiciler tarafından "cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Türkiye sizinle", "umudumuz sensin" ve "o hayalini gerçekleştireceğiz" sözleriyle karşılandı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen davanın bugünkü duruşmasında, tutuksuz yargılanan sanıklar savunma yapmaya devam ediyor.

Tutuklu sanıklar saat 11.30 itibarıyla jandarma eşliğinde duruşma salonuna getirildi. İmamoğlu bu sırada, izleyiciler tarafından "cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Türkiye sizinle", "umudumuz sensin" ve "o hayalini gerçekleştireceğiz" sözleriyle karşılandı.

Duruşmaya, dün savunması tamamlanan itirafçı tutuksuz sanık Yakup Öner'in çapraz sorgusuna devam ediliyor.