İbb Davası'nda Gerginlik... Mahkeme Başkanı Salonu Boşaltma Kararı Aldı, CHP Genel Başkanı Özel ve İzleyiciler Salondan Ayrılmıyor

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 402 sanıklı İBB davasının görülmesine başlandı. Mahkeme Başkanı ile İmamoğlu arasında yaşanan gerginlik sonrası Heyet, izleyici kısmının boşaltılmasına karar verdi. Duruşmaya, saat 13.30'a kadar ara verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve izleyiciler ise salondan ayrılmıyor.

İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan ve aralarında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 402 sanıklı davanın ilk duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No'lu salonda görülmeye başlandı.

Duruşmada, avukatların, ilk önce Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının alınması talebi üzerine Mahkeme Başkanı, İmamoğlu ve örgüt yöneticiliğinden yargılanan isimlerin savunmalarının en son alınması yönünde bir planlama yaptıklarını bildirdi.

Bunun üzerine İmamoğlu, söz almak istedi. Mahkeme Başkanının izin vermemesi üzerine İmamoğlu ve Mahkeme Başkanı arasında gerginlik yaşandı, Başkanın İmamoğlu'na, "sen" şeklinde hitap etmesine de izleyiciler tepki gösterdi.

Savunma listesine ulaşamadığını belirten bir avukatın sözlerinin de izleyiciler tarafından alkışlanması üzerine Mahkeme Başkanı ise "Salonu komple boşaltıyoruz. İzleyici bölümünü boşaltıyoruz. İzleyici bölümü boşaltıldıktan sonra avukatlara söz vereceğim" dedi. Gerginlik üzerine heyet izleyici bölümü boşaltılana kadar salondan ayrıldı. Aileler, izleyici kısmının boşaltılması kararına, "Biz kaç aydır bu günü bekliyoruz, neler yaşıyoruz haberiniz var mı?" şeklinde tepki gösterdi. Duruşmaya, saat 13.30'a kadar ara verildi.

Bu arada, salonda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in salondaki milletvekillerine, "salondan ayrılmama" talimatını verdiği belirtildi.

Ali Mahir Başarır: "Burayı boşaltmıyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mahkeme Başkanı'nın, "Burayı boşaltın" dediğini belirterek, "Biz burayı boşaltmıyoruz" dedi.

Mahkeme salonundan sanıklar çıkartıldı, CHP Genel Başkanı Özel, milletvekilleri ve bazı sanık yakınlarının salonda bekleyişi sürüyor.

"Bu senaryoyu Ergenekon ve Balyoz'da da yaşadık"

CHP Milletvekili Mahmut Tanal da "Amaç, salonu boşaltmak ve duruşmayı izleyiciye kapatmak gibi görünüyor. Bu senaryoyu daha önce Ergenekon ve Balyoz davalarında da yaşadık. Bu nedenle milletvekilleri olarak duruşma salonundayız, ayrılmıyoruz. Duruşmaların aleniyeti hukuk devletinin temelidir. Öte yandan ara kararın mahkeme heyeti tarafından açıklanması gerekirken, saat bilgisi mübaşir aracılığıyla yüksek sesle duyuruldu. Ara kararların heyet tarafından tutanağa geçirilerek açıklanması gerekir. Bu tablo yargılamanın ciddiyeti ve usulü açısından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır" açıklamasını yaptı.