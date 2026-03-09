İbb Davası'nda Gerginlik... Mahkeme Başkanı Salonu Boşaltma Kararı Aldı, CHP Genel Başkanı Özel ve İzleyiciler Salondan Ayrılmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbb Davası'nda Gerginlik... Mahkeme Başkanı Salonu Boşaltma Kararı Aldı, CHP Genel Başkanı Özel ve İzleyiciler Salondan Ayrılmıyor

09.03.2026 12:26  Güncelleme: 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 402 sanıklı İBB davasının görülmesine başlandı. Mahkeme Başkanı ile İmamoğlu arasında yaşanan gerginlik sonrası Heyet, izleyici kısmının boşaltılmasına karar verdi. Duruşmaya, saat 13.30'a kadar ara verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve izleyiciler ise salondan ayrılmıyor.

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 402 sanıklı İBB davasının görülmesine başlandı. Mahkeme Başkanı ile İmamoğlu arasında yaşanan gerginlik sonrası Heyet, izleyici kısmının boşaltılmasına karar verdi. Duruşmaya, saat 13.30'a kadar ara verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve izleyiciler ise salondan ayrılmıyor.

İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan ve aralarında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 402 sanıklı davanın ilk duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No'lu salonda görülmeye başlandı.

Duruşmada, avukatların, ilk önce Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının alınması talebi üzerine Mahkeme Başkanı, İmamoğlu ve örgüt yöneticiliğinden yargılanan isimlerin savunmalarının en son alınması yönünde bir planlama yaptıklarını bildirdi.

Bunun üzerine İmamoğlu, söz almak istedi. Mahkeme Başkanının izin vermemesi üzerine İmamoğlu ve Mahkeme Başkanı arasında gerginlik yaşandı, Başkanın İmamoğlu'na, "sen" şeklinde hitap etmesine de izleyiciler tepki gösterdi.

Savunma listesine ulaşamadığını belirten bir avukatın sözlerinin de izleyiciler tarafından alkışlanması üzerine Mahkeme Başkanı ise "Salonu komple boşaltıyoruz. İzleyici bölümünü boşaltıyoruz. İzleyici bölümü boşaltıldıktan sonra avukatlara söz vereceğim" dedi. Gerginlik üzerine heyet izleyici bölümü boşaltılana kadar salondan ayrıldı. Aileler, izleyici kısmının boşaltılması kararına, "Biz kaç aydır bu günü bekliyoruz, neler yaşıyoruz haberiniz var mı?" şeklinde tepki gösterdi. Duruşmaya, saat 13.30'a kadar ara verildi.

Bu arada, salonda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in salondaki milletvekillerine, "salondan ayrılmama" talimatını verdiği belirtildi.

Ali Mahir Başarır: "Burayı boşaltmıyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mahkeme Başkanı'nın, "Burayı boşaltın" dediğini belirterek, "Biz burayı boşaltmıyoruz" dedi.

Mahkeme salonundan sanıklar çıkartıldı, CHP Genel Başkanı Özel, milletvekilleri ve bazı sanık yakınlarının salonda bekleyişi sürüyor.

"Bu senaryoyu Ergenekon ve Balyoz'da da yaşadık"

CHP Milletvekili Mahmut Tanal da "Amaç, salonu boşaltmak ve duruşmayı izleyiciye kapatmak gibi görünüyor. Bu senaryoyu daha önce Ergenekon ve Balyoz davalarında da yaşadık. Bu nedenle milletvekilleri olarak duruşma salonundayız, ayrılmıyoruz. Duruşmaların aleniyeti hukuk devletinin temelidir. Öte yandan ara kararın mahkeme heyeti tarafından açıklanması gerekirken, saat bilgisi mübaşir aracılığıyla yüksek sesle duyuruldu. Ara kararların heyet tarafından tutanağa geçirilerek açıklanması gerekir. Bu tablo yargılamanın ciddiyeti ve usulü açısından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Özgür Özel, İstanbul, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davası'nda Gerginlik... Mahkeme Başkanı Salonu Boşaltma Kararı Aldı, CHP Genel Başkanı Özel ve İzleyiciler Salondan Ayrılmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar 300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

13:20
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
13:10
Putin’den Mücteba Hameney’e ilk mesaj Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
12:48
Mücteba Hamaney’in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na İran’da saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 13:30:12. #7.12#
SON DAKİKA: İbb Davası'nda Gerginlik... Mahkeme Başkanı Salonu Boşaltma Kararı Aldı, CHP Genel Başkanı Özel ve İzleyiciler Salondan Ayrılmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.