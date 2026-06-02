İbb Davası... Hasan Yalaz: "Etkin Pişmalıkçıyı Tanımıyorum, İsmini Savcılıkta Öğrendim"

02.06.2026 14:38  Güncelleme: 15:45
İBB Davası'nda savunma yapan organizasyon firması sahibi Hasan Yalaz, etkin pişmanlık ifadesi veren Deniz Dörtyol'u tanımadığını ve şirketi Baraka Yapımcılık'ın iddialarla ilgisinin olmadığını söyledi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 43'üncü gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda yapılıyor. Tutuksuz yargılanan İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu da bugünkü duruşmaya katıldı.

Tutuklu iş insanı Yunus Göçer'in savunmasının ardından tutuklu organizasyon firması sahibi Hasan Yalaz'ın savunmasına geçildi. Baraka Yapımcılık isimli şirketin kurucusu ve sahibi olduğunu belirten Yalaz, "2022 ve 2023 yıllarında Medya A.Ş ile çalıştım, ihaleler aldım. 2024 ve 2025'te almadım, alamadım" diye konuştu.

"KARŞILAŞTIĞIMIZ YOK"

Baraka Yapımcılık'ın isminin etkin pişmanlık ifadesi veren Deniz Dörtyol'un beyanlarında geçtiğini aktaran Hasan Yalaz, şunları kaydetti:

"Baraka Yapımcılık'ın isminin geçtiği tek yer olan etkin pişmanlık ifadesi Deniz Dörtyol'un ifadesi. İddianamedeki etkin pişmanlıkçı Deniz Dörtyol'u kesinlikle tanımıyorum. Bir iş yaptığımız yok, fatura kestiğimiz yok, toplantı yaptığımız yok, bir çekimde karşılaştığımız yok. Hiçbir şekilde tanımıyorum. İsmini de savcılık aşamasında öğrendim. İddianamemizin 85'inci eylem kapsamında bin 862'nci sayfasında Baraka Yapımcılık hakkındaki metinde, 'Deniz Dörtyol'un 29 Mayıs 2025 tarihinde alınan ifadesinde, Baraka isimli firmanın Emrah Bağdatlı'nın resmiyete sahip olmasa bile onun tarafından yönetildiğini açıkça ifade ettiği' deniyor. Burada 'açıkça' ifadesinin çok yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. Deniz Dörtyol, okuduğum kadarıyla 3 kere etkin pişmanlık ifadesi vermiş. 15'ten fazla firmadan, 20'den fazla kişiden bahsediyor, bunlarla birebir iletişimde olduğunu söylüyor. Bu bahsettiği işleri yaptığını iddia ettiği firmalar arasında benim ve şirketim yok. Savcılık ifademde bana 'Emrah Bağdatlı'nın yönetmekte olduğunu bildiğim firmalar' deyip parantez içinde 'Baraka Yapımcılık' yazıyordu."

"MEDYA A.Ş DIŞINDA DA ÇOK SAYIDA İŞ YAPTIK"

Emrah Bağdatlı'nın Baraka Yapımcılık'ın fiili yöneticisi olduğu iddiasını reddeden Yalaz, şirketinin Medya A.Ş dışında da çok sayıda iş yaptığını ve karlı bir firma olduğunu söyledi.

İBB için yürüttükleri çalışmalar kapsamında yüzlerce video, belgesel, program ve infografik hazırladıklarını belirten Yalaz; Feshane, Gazhane, Yerebatan Sarnıcı, Bulgur Palas, Kent Lokantaları, Şehir Hatları ve İSKİ gibi birçok alanda çekim yaptıklarını söyledi. Hazırlanan filmlerin teknik kurullarca incelendikten sonra hak edişe bağlandığını, ödemelerin de teslim edilen işler üzerinden gerçekleştirildiğini ifade etti. Ofislerinden alınan dijital materyallerde, Medya A.Ş'ye teslim edilen işlerin ham görüntüleri ve çalışma dosyalarının bulunduğunu belirterek, bunu lehine önemli bir delil olarak gösterdi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
