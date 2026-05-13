İbb Davası... Gökhan Köseoğlu: Etkin Pişmanlık Kapsamında Verdiğim İfadeleri Tekrar Ediyorum

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda savunma yapan Kültür AŞ çalışanı Gökhan Köseoğlu, "Etkin pişmanlık kapsamında verdiğim ifadeleri tekrar ediyorum. Sanık değil, tanık konumundayım" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 77'si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 37'nci gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam ediyor.

Kültür AŞ çalışanı Gökhan Köseoğlu'nun savunmasına geçildi. İddianamedeki 14 eylemden sorumlu tutulan Köseoğlu, "Etkin pişmanlık kapsamında verdiğim ifadeleri tekrar ediyorum. Sanık değil, tanık konumundayım" dedi. Mahkeme başkanının "İki etkin pişmanlık ifaden var. Bu ifadelerin alınması sırasında herhangi bir baskıya maruz kaldın mı" sorusuna ise Köseoğlu, "Hayır. Herhangi bir baskı altında vermiş olduğum ifadeler değildir. Kendi özgür hür irademle vermiş olduğum ifadelerdir" dedi.

ONGUN'DAN İHALE SORUSU

Savunmasının ardından Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Köseoğlu'na soru sormak için söz aldı. "Herhalde etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye olmayan tek İBB ya da iştirak çalışanı sensin. Umarım sen de en kısa zamanda tahliyeni kazanırsın" diyen Ongun, "İmamoğlu döneminde Kültür AŞ'de yapılan alt ihaleler oldu. Bir de biz gelmeden önce yapılan alt ihaleler oldu; bu muhtelif etkinlikler, organizasyonunu kastediyorum. Bu ihalelerin esastan, usulden birbirinden bir farkı, bir sıra dışılığı var mı" sorusunu yöneltti.

"SÜREÇ BİREBİR AYNI"

İhalelerle ilgili bir kısımda yer almadığını dile getiren Köseoğlu, "O yüzden ihalelerin hani süreciyle alakalı net bir bilgiye sahip değilim ama hak ediş süreciyle ilgili eğer sorunuzu bu şekilde alırsam evet, hak ediş işlemleri ile ilgili 2019 öncesinde de aynı, 2019 sonrasında da hak ediş işlemleri ile ilgili yürütülen süreç birebir aynı. İfademin zaten temel noktası ihale ile alakam yok benim" yanıtını verdi.