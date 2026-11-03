İBB Davası\'nın 103. gününde Mahkeme Başkanı tanığa net ifade uyarısı yaptı

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda, Cebeci Maden Sahası'na ilişkin tanık olarak dinlenen Şükrü Kaynar'ın, "sahte fatura" iddialarını kamyonculardan duyduğunu söylemesi ve doğrudan görgüsü olmadığını belirtmesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Doğrudan şahit değilsen, ifadeyi verirken şöyle vereceksin: 'Böyle olduğu konuşuluyor, böyle olduğu söyleniyor, böyle olduğunu sağdan soldan duydum.' Böyle tutup da net bir ifade kullanamazsın" dedi. Duruşmaya, yarın devam edecek.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda devam edildi. Duruşmaların 103. gününde, tanıklar dinlendi.

Duruşmada, "Cebeci Maden Sahası'na yapılan kaçak döküm ve sahte faturalar nedeniyle kamu zararına yol açıldığı" iddilarıyla ilgili tanık dinlendi. Cebeci Maden Sahası'ndaki faaliyetler ve para hareketlerine ilişkin tanık Şükrü Kaynar'ın, Yakuplu Meydan projesine ilişkin ise Kenan Aracı ve Muhammet Taşdemir'in beyanları dinlendi.

Cebeci'de yaklaşık 20 yıl çalıştığını ve bölgeden emekli olduğunu belirten Şükrü Kaynar, Murat Gülibrahimoğlu'nun 2021 yılında bölgeye gelerek, Güney Cebeci'deki alanları satın aldığını ve ardından hafriyat çalışmalarının başladığını anlattı.

Gülibrahimoğlu'nun çalışanı olduğunu söylediği Yener Torunler ile aralarındaki para trafiğine ilişkin soruları yanıtlayan Kaynar, "Para lazım oluyordu. Ben gidiyordum Yener Bey'den para alıyordum veya Yener Bey'e para lazım oluyordu, biz getiriyorduk ona para veriyorduk, Murat Bey'in parasını" dedi.

Bu paraların Cebeci'deki gecekondu ve bahçe yıkımları sonrasında vatandaşlara dağıtıldığını belirten Kaynar, "Etiler'de bunların ofisi vardı. Etiler'den parayı alırdım, gelirdim burada bu kardeşlere verirdim, bu kardeşler de payını alırlardı, kime verilecekse paraları dağıtırlardı" diye konuştu.

"İDDİALARI KAMYONCULARDAN DUYDUM"

"Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerinin sahte fatura düzenlemek amacıyla Sönmez Su isimli firmayı kullandığı" yönündeki beyanı sorulan Kaynar, bu konuda doğrudan görgüsü olmadığını kabul etti. İddiaları, kamyoncu ve nakliyecilerden duyduğunu söyleyen Şükrü Kaynar, "Böyle 'olmamış ticaretleri yapmış gibi gösteriyorlar' diye konuşuluyordu. Buna ben birebir şahit olmadım" dedi.

Mahkeme Başkanı, Kaynar'ın doğrudan tanık olmadığı bir konuda kesin ifadeler kullanmaması gerektiğini belirterek, "Senin şirketin var mı? Senin hakkında böyle bir ifade verilse mesela, 'Sahte faturayı alır' deseler ne dersin?" diye sordu. Kaynar'ın, "duyumlarını aktardığını" söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı, "O zaman ifadeyi verirken şöyle vereceksin: 'Böyle olduğu konuşuluyor, böyle olduğu söyleniyor, böyle olduğunu sağdan soldan duydum.' Böyle tutup da net bir ifade kullanamazsın" diyerek tepki gösterdi.

Şükrü Kaynar, "sahte fatura" iddiasına ilişkin başka bir bilgisinin olmadığını söyledi.

İMAMOĞLU, YAKUPLU MEYDAN PROJESİNİN SÜRECİNİ KENAN ARACI'YA SORDU

Duruşmada Yakuplu Meydan projesine ilişkin tanık Kenan Aracı'nın beyanı da alındı. Çuhadaroğlu Şirketi'nin eski genel müdürü olduğunu belirten Aracı, Beylikdüzü'ndeki arazilerin, geçmişte pazar yeri yapılması şartıyla belediyeye devredildiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kendilerine kültür merkezi ve pazar yerini kapsayan bütüncül bir proje önerdiğini belirten Aracı, "Ekrem Bey Başkan olduktan sonra bize, şartlı olarak belediyeye verdiğimiz araziye pazar yeriyle birlikte kültür merkezi yapılmasını önerdi. Bölgenin gecekondu bölgesi ve gelir düzeyi düşük bir yer olduğunu, projenin buraya değer katacağını ve sosyolojik açıdan katkı sağlayacağını anlattı" dedi.

Aracı, proje kapsamında Özgüven Mimarlık tarafından tasarım hazırlandığını, müteahhit seçimi için farklı firmalardan teklif alındığını ve sonunda Beyaz İnşaat ile kat karşılığı anlaşmaya varıldığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu, "En yoksul vatandaşlarımızın bulunduğu bölgede kültür merkezi ve pazar yeri yapma konusunda sizi iş birliğine davet ettik, doğru mudur?" sorusunu yöneltti. Aracı, "Doğrudur" dedi.

Aracı'nın beyanlarının ardından İmamoğlu, projenin gerçek muhatabıyla konuşma fırsatı bulduğunu belirterek, "Buraya gelmeniz Allah'ın bir lütfu gibi oldu. Çünkü olayın esasını, gerçek anlamda işin muhatabıyla konuşma fırsatı bulduk" diye konuştu. İmamoğlu, daha önceki duruşmalarda Beyaz İnşaat'tan bir çalışanın kendisiyle toplantı yaptığı yönünde anlatımlar bulunduğunu ancak böyle bir toplantıyı hatırlamadığını söyledi.

"Birisi burada benimle AVM'de toplantı yaptığını söylüyor. Ne ben böyle bir toplantıyı hatırlıyorum ne de Sayın Başkan hatırlıyor. Ancak sizinle bu projeye ilişkin toplantılar yaptık, o şahısla değil" diyen İmamoğlu, Aracı ile yapılan görüşmelerin projenin geliştirilmesine ilişkin olduğunu söyledi. İmamoğlu, projenin tamamlanmasıyla kültür merkezi, kapalı pazar yeri ve otoparkın bölgeye kazandırıldığını belirterek, kamusal alanın yine kamuya kazandırıldığını anlattı.

"İMAMOĞLU İLE TANIŞIKLIĞIM YOK"

Yakuplu Meydan projesi kapsamında adı geçen Çuhadaroğlu Holding'in hukuk müşaviri Muhammet Taşdemir de duruşmada dinlendi. Taşdemir, Engin Dülger'in soruşturma aşamasındaki ifadesinde sözünü ettiği, "Ekrem İmamoğlu'nun ADM İş Merkezi'ndeki odasında yapıldığı" belirtilen toplantıya katılmadığını söyledi.

İmamoğlu ve Fatih Keleş'i tanımadığını belirten Taşdemir, "Ekrem İmamoğlu'yla medya dışında hiçbir tanışıklığım, görüşmem ya da karşılaşmam olmadı" dedi.

Beyaz İnşaat ile aralarında kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorunlar yaşandığını, şirkete ihtar çektiklerini ve icra takibi başlattıklarını anlatan Taşdemir, yaklaşık bir buçuk ay önce de sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle tespit talebinde bulunduğunu söyledi.

İmamoğlu, Taşdemir'e kendisiyle söz konusu toplantıda bulunup bulunmadığını sordu. Taşdemir'in "Hayır" yanıtı üzerine İmamoğlu, "Ben böyle bir toplantıda bulunmadım. Sizi de tanımıyorum. Sizinle böyle bir toplantı yaptık mı?" dedi. Taşdemir'in toplantıya katılmadığını yinelemesi üzerine İmamoğlu, "Teşekkür ederim. Sizi teyit almak için biraz yordum, kusura bakmayın" ifadelerini kullandı.

ALİ KURT: "TUTUKLULUK GEREKÇESİ YAPILAN BEYANLAR LEHİME SONUÇLANDI"

Duruşmada söz alan tutuklu sanık KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ali Kurt, tutukluluk gerekçeleri arasında yer alan bazı beyanlara ilişkin Ticaret Mahkemesi'nde görülen davaların lehine sonuçlandığını bildirdi. Kurt, Ali Malaz ile Müge Deliler, Yıldırım Deliler ve Ulaş Yılmaz'ın beyanları nedeniyle tutuklandığını belirterek, bu kişilerin sosyal medya ve üçüncü kişiler aracılığıyla kendisini ve KİPTAŞ'taki çalışma arkadaşlarını tehdit ettiğini ileri sürdü. Kurt, tehditler nedeniyle mahkeme nezdinde şikayetçi olduğunu, gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

Duruşma, yarın devam edecek.