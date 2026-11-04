İBB Davası\'nın 104. gününde gizli tanık Gürgen SEGBİS\'le dinleniyor

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN- Kamera: BELÇİM KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam ediliyor. Duruşmada, gizli tanıklar Gürgen ve Zeytin beyanda bulunacak. Ses ve görüntüsü değiştirilen gizli tanık Gürgen, SEGBİS aracılığıyla duruşma salonuna bağlandı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda devam ediliyor. Duruşmaların 104. gününde, dosyadaki müşteki, tanık ve gizli tanıkların dinlenmesine devam ediliyor.

Duruşmayı takip etmek üzere Silivri'ye gelen Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, YENİ Parti Milletvekili Mahmut Tanal ve izleyiciler, tutuklu sanıkları alkışlarla karşıladı.

Tutukluların salona alkışlarla girmesinin ardından yakınları ve izleyiciler, sanıklara isimleriyle seslenerek, desteklerini dile getirdi.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATI: "GİZLİ TANIKLARIN NORMAL USÜLLE DİNLENMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Duruşmada ilk olarak Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin söz aldı. Pekin, gizli tanık usulünün, Tanık Koruma Kanunu'nda ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda tanımlandığını, kişinin kendisinin ya da yakınlarının tehlikede olması nedeniyle bu usülün uygulanabildiğini söyledi.

Pekin, "Bu da soruşturma aşamasındadır. Arık kovuşturma aşamasındayız, iddianmede şiddet eğiliymiyle suçlanan kimse de yok. Biz hiçbir tehlike olmadığını görüyoruz. 50'ye yakın tanık da açıkça dinlendi ve bir sorun olmadığını gördük. Bu tanıklara neden böyle bir ayrıcalık tanınsın? Bizim sanığı görmemiz, jest ve mimiklerini takip etmemiz çok önemli. Bugün gizli tanık olarak dinlenecek tanıkların normal usulle dinlenmesini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme Başkanı da "Biz kanunda yer alan şekilde, gizli tanık usulü içerisinde dinleyeceğiz. Sanığın beyanlarının sağlıklı alınması ve kendini baskı altında hissetmemesi için bu şekilde dinleyeceğiz" diye konuştu.

Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu ise "İlke kendisi gizli tanık oluyor ama sonrasında 'ben artık gizli tanık olmak istemiyorum' diye talebi var. Kendisi böyle derken hala gizli olarak dinlenmesi doğru değildir. İlke'nin açık dinlenmesini istiyoruz" talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı da "Kendisini dinleyeceğimiz zaman sorarız, mahsur yok derse açık dinleriz" dedi.

Taleplerin ardından gizli tanık Gürgen, ses ve görüntüsü değiştirilerek SEGBİS aracılığıyla mahkemeye bağlandı. Gürgen, beyanda bulunuyor.