İBB Davası\'nın 108. gününde Buğra Gökce ve Murat Kapki tahliye talebinde bulundu

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 108'inci gününde, soruşturma aşamasında etkin pişmanlık ifadesi veren ancak dava sürecinde ifadesini "Savcılık beni yönlendirdi" diyerek geri çeken tutuklu iş insanı Murat Kapki, tahliye talebinde bulundu. Kapki, "Ben o gün burada etkin pişmanlık sözlerimin arkasındayım deseydim ve daha sonra burada 'Ben hiçbir şey görmedim, her şeyi duydum' deseydim şu an tutuksuz mu olacaktım?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki duruşma salonunda devam ediliyor. Duruşmada, tutuklu sanıklardan tahliye talepleri alınıyor.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, tahliye talebinde bulundu. 20 aydır tutuklu bulunan Gökce, "Hiçbir suç işlemedim. Beytülmale hiç el uzatmadım, boğazımdan bilerek haram lokma geçmedi. Ben 30 yıl hizmet ettiğim ülkeme sadakatten, sevgiden hiç şaşmadım. Ama artık yeter" dedi.

"425 KİŞİ DİNLENDİ, BANA ÇAY BİLE ISMARLADIĞINI SÖYLEYEN YOK"

Duruşmalar boyunca yaklaşık 450 kişinin dinlendiğini belirten Gökce, şunları söyledi:

"Burada 8,5 ay boyunca hiçbiri beni doğrudan ilgilendirmese de eylemlere yansıyan aleyhime tek bir söz söylemiş sanık, tanık, pişman, müşteki olmadığı halde 450'ye yakın kişiyi tek tek dinledim. Ben burada her duruşmaya katıldım. Hakkımda konuşabilen de yok. 425 tutuklu, tutuksuz tanık dinlendi, 50 müşteki, tanık konuştu. Bana çay bile ısmarladığını söyleyen, en ufak bir hukuk dışılıkla adımı anan yok. Aleyhime hiçbir ifade, hiçbir veri, hiçbir tanık, hiçbir gizli tanık, hiçbir etkin pişman yok.

Kamu görevlisi olarak attığım imzalardan suç örgütü ve ihaleye fesat suçlaması çıkaran bir iddianameyle 20 aydır tutukluyum. Hatta atmadığım imzalardan bile tutukluyum. İddia ettikleri dört beş imzada ben İstanbul'da değilim. Yokum, olmadığım imzalardan da hapis yatıyorum."

"PEŞİN PEŞİN ALABİLECEĞİM CEZANIN TAMAMINI YATIRMIŞ DURUMDASINIZ"

Tutukluluk süresinin yasal sınırları aştığını ve hakkında istenen cezanın alt sınırını da doldurduğunu savunan Gökce, "İnfaz memurları, deneyimlerinden yola çıkarak, 'Hocam, devlet seni bu kadar yatırdığına göre ceza verir' diyorlar. Masum olduğuma inanıyorlar çoğu ama deneyimlerimiz böyle diyorlar. Bu ceza verecekler duygusunu masum birisinin yaşamasını Allah kimseye yaşatmasın. Tutukluluğun azami sınırını geçtim. Bana hem örgüt üyeliği hem de ihaleye fesattan hiçbir eylem, delil, beyan olmadığı halde ceza verseniz bile ben onun alt limitini de aşmış durumdayım. Zincirleme suç cezasını da verirler mi diye onu da hesapladım. Ona da iki üç ay var. Yani benim peşin peşin alabileceğim cezanın tamamını yatırmış durumdasınız. Bu iki üç ayı da bekletip mi tahliye edeceksiniz bilmiyorum ama el insaf" ifadelerini kullandı.

"BİR ÖRGÜTÜN SADECE KÜLFETİNDE VARIM"

Örgüt üyeliği suçlamasını da reddeden Gökce, görev yaptığı süre boyunca herhangi bir maddi menfaat sağlamadığını ve makam elde etmediğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptığını ancak aday gösterilmediğini hatırlatan Gökce, şöyle konuştu:

"Burada Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulduğu söylenen ve CHP'yi ele geçirerek cumhurbaşkanı olmayı hedeflediği söylenen örgüte üye olmakla suçlanan ve bundan dolayı hapis yatan Buğra Gökce var. Aday olmayı bile becerememiş, aday olup başkan olmuş ve CHP kurultayına ait davada yargılanan başkanın ise kurultaya fesat karıştırmadığı anlaşılmış. Bir başka deyişle aday adayı olup ötesini görememiş bir kişi olarak ben hiçbir menfaat sağlamadan hapis yatarak örgüt üyeliği cezasını çekiyorum. Başkan adayı olarak tercih edilmiş kişi beraat ediyor. Bu ne yaman çelişki? Bu nasıl bir örgüt ki ben örgütün sadece külfetinde varım."

"SADECE HÜRRİYETİMİ İSTİYORUM"

Cezaevinde 17 ay önce evlendiğini, ailesini kuramadığını belirten Gökce, şunları söyledi:

"Artık ümit yetmiyor. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Ben artık bu mahkemede tüm iftiraları bildiği söylenen, herkesin her şeyin duyulduğu söylenen piyasayı ve bunlar üzerinden konuşulan yalanları değil; tüm bunların üzerine zerre toz bulaştıramadığı halde tutukluluğumu devam ettiren adaleti dinlemeyi değil, tüm temizliğiyle gerçek hukuku, adaleti yaşamak istiyorum. Şarkı söylemek istiyorum yani özgürlük şarkıları. Ben masumum, hiçbir suç işlemedim, beytülmale el uzatmadım, boğazımdan haram lokma geçmedi. Ne hak yere ömrümden 600 gün çalındı? Onu geri veremezsiniz. Ama daha fazlasını almayabilirsiniz. Hürriyetimi istiyorum Sayın Başkan, sadece hürriyetimi."

Gökçe'nin avukatı da müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi.

"O GÜN 'ETKİN PİŞMALIK SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM' DESEYDİM TUTUKSUZ MU OLACAKTIM?"

Ardından, etkin pişmanlık ifadesi veren ancak dava sürecinde ifadesini "savcılık beni yönlendirdi" diyerek geri çeken tutuklu iş insanı Murat Kapki, tahliye talebinde bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, "Beyanla tutuklu olan varsa söyleyin hemen bırakalım" sözlerini hatırlatan Kapki, kendisi hakkında suçlamaları destekleyen tanık, gizli tanık veya yazılı delil bulunmadığını ileri sürdü. Kapki, "Burada tanık, gizli tanık, etkin pişman, sanıklar dinlendi. Benim hakkımda ne dediler? İhalelerde hiçbir usulsüzlük yoktur. Önceki yıllarda nasıl yapıldıysa yine öyle yapıldı dediler" ifadelerini kullandı.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği dönemde verdiği ifadeleri hatırlatan Kapki, "Ben o gün burada etkin pişmanlık sözlerimin arkasındayım deseydim ve daha sonra burada 'Ben hiçbir şey görmedim, her şeyi duydum' deseydim şu an tutuksuz mu olacaktım?" diye sordu.

"EV HAPSİ VERİN O ZAMAN, AİLELERİMİZ PERİŞAN OLDU"

Yaklaşık 20 aydır tutuklu olduğunu belirten Kapki, tanıkların dinlendiğini, savcılığın dinlenmesini istediği bazı tanıkların da duruşmaya gelmediğini söyledi. Murat Kapki, "Bu kişilerin hiçbirinin somut bir görgüsü yok. Suçlamalarla alakalı doğrudan beyanları bile yok. Ben dışarıda daha ne yapabilirim? Niye çıkartmıyorsunuz bizi dışarı artık? Çıkartmıyorsanız ev hapsi verin o zaman. Artık ailelerimiz perişan oldu. Yapmayın, Allah rızası için yapmayın. Tahliyemi istiyorum. Lütfen artık vicdanınızla hareket edin" dedi.

Duruşma, tahliye talepleriyle devam ediyor.