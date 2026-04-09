İbb Davası'nda 19. Gün Başladı...

09.04.2026 10:54  Güncelleme: 11:30
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 19. gününde tutuklu sanıkların savunmaları sürüyor. Duruşma, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 19. günü, tutuklu sanıkların savunmasıyla devam ediyor. Duruşma, dün savunması alınan İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü Melih Geçek'in çapraz sorgusu ve avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu'nun savunmasıyla devam edecek.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 19. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda, devam ediyor.

Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin aralarında Başkan İnan Güney'in de olduğu, 3'ü tutuklu 7 kişi hakkındaki dosyanın bu davayla birleştirilmesi kararı sonrasında, davadaki sanık sayısı, 92'si tutuklu 414'e çıktı.

Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar katıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da duruşmaya geldi.

Tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salona getirilirken, izleyici kısmında bulunan sanık yakınları, tutukluların isimlerini söyleyerek selamlamaya çalıştı.Ekrem İmamoğlu, salona getirildiği sırada, tüm tutuklu sanıklar ayağa kalktı. Avukatların olduğu bölüme el sallayan İmamoğlu, bazı tutuklu sanıklarla tokalaşıp, sarıldı, bu sırada izleyiciler yine alkışlarla yine "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı attı.

Duruşma, dün savunması alınan İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü Melih Geçek'in çapraz sorgusu ve avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu'nun savunmasıyla devam edecek. Geçek, eylem 13 kapsamında "veri sızdırma" iddiasıyla tutuklu yargılanıyor.

Eylem 13 için Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, "Anlamakta en zorlandığımız eylem" demiş, İmamoğlu da "Bir tek savcı anlamış, o da yanlış anlamış" diye isyan etmişti.

Kaynak: ANKA

Advertisement
