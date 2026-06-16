İbb Davasında 51'inci Gün, İpa Başkanı Buğra Gökce'nin Savunmasıyla Başladı

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu, 68 kişinin tutuklu yargılandığı 414 sanıklı Silivri'deki İBB Davası'nın 51'inci günü, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce'nin savunmasıyla başladı. Gökce, 15 ay sonra ilk kez savunma yapıyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 51'inci gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda görülmeye devam ediyor.

Tutuklu sanıklar alkışlarla duruşma salonuna girdi. İmamoğlu salona girdiğinde, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı atıldı. Mahkeme Heyeti, saat 10.57'de duruşmayı başlattı. Tutuklu İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, 15 ay sonra ilk kez savunma yapıyor.

Buğra Gökce'nin 80 yaşındaki annesi Şeyma Gökce de oğlunun savunmasını dinlemek üzere, tekerlekli sandalyede salona geldi.