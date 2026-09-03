İBB Davası\'nın 75\'inci gününde tutuklu sanıkların tahliye talepleri için açıklamalar sürüyor

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın 75'inci gününde tutuklu sanıkların tahliye taleplerine ilişkin açıklamaları devam ediyor.

Medya AŞ Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin adına avukatı Pınar Çengel ile Turgut Hökenek, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürü Barış Kılıç, iş insanı Güldem Şık ve İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz de tahliye taleplerine ilişkin açıklamalarını tamamladı.

Kişisel olarak zenginleşmediğini dile getiren Barış Kılıç, şunları söyledi:

"Kişi kartımda mal varlığıma yazılanlardan bir tanesi de Kültür AŞ kurumunun 7 aracı da şahsi mal varlığımmış gibi iddianameye konulmuştur. Bunlar Kültür AŞ'nin malı değil, kiraladığı araçlar ama bunlar nedense benim kişi kartımda mal varlığım olarak yazılmıştır. İlk savunmamda kızım Alya'nın kreşten mezuniyetine denk gelmiştik, bugün de 1'inci sınıf arkadaşları ve ailelerinin tanışması olacak. Oğlum Kuzey ben tutuklandığımda emekliyordu, konuşamıyordu. Bugün koşuyor ve 1,5 senede 10 saat görebildiği bana çok şükür annesi öğretmiş, onun sayesinde babam diye seslenebiliyor. Benimle birlikte ailem de tutuklu. Biz sizden her türlü adli kontrolle tahliye etmenizi ve aklanıp beraatimi talep ediyoruz."

"CÜZZAMLIYMIŞIM GİBİ DAVRANILACAK"

Delil karartmasının mümkün olmadığını vurgulayan Güldem Şık da şöyle konuştu:

"Bu ifade vericilerin zaten vicdanları yeterince kararmıştır. Benim daha da karartmama ihtiyaçları yoktur. Ayrıca kendi teslim olmuş ve 18 aydır tutuklu olan birinin kaçma şüphesini halen barındırması da hayatın olağan akışında yoktur. Bununla beraber kaçmayı bırakın, bugün tahliye olsam evimde dışarı çıkabilecek ne bir işim ne bir ofisim ne de hayatımı idame ettirebilecek bir gelirim vardır. Zaten bu davada olduğumdan dolayı cüzzamlıymışım gibi davranılacağından da hiç şüphem yoktur. Buna arkadaşlarım ve tanıdıklarım da dahildir aynen şimdiki gibi. Sözün özü dışarıda bir yangın yeri beni beklemektedir ve bu yangına dökülecek bir bardak su, bu hazirunda yoktur. Bu yaşıma kadar ailemi ne maddi ne manevi bu kadar zor duruma sokmamıştım. Savunmalarda dinlediğiniz gibi ne tarafıma verilen ifadelerde ne de anlatımlarda istenen paralar, alınan arsalar, verilen villalar yoktur."

"ÇOCUKLARIMIN BENİ UNUTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Kağan Sürmegöz de tutukluluk sürecini, "Bu süreç içerisinde bizlerin de yaşadığı zorlu süreçler bir tarafa, ailemizin de çektiği bir o kadar zulümdür. Bolu'dayken 5 saat yol gidiyorlar, 45 dakika görüşüyoruz, 5 saat geri dönüyorlar. 5, 7 ve 9 yaşlarında 3 erkek çocuğum var. Ortanca oğlum tutuklandığımda kreşe gidiyordu, şimdi ilkokul 2'ye başladı. En küçük oğlum 3 yaşındaydı, şimdi 5 yaşına geldi, anaokuluna başladı. Büyüyorlar ama bana en çok ihtiyaçları olduğu anlarda ben yokum. Dolayısıyla artık çocuklarımın beni unutacağını düşünüyorum. Annem ve babam da ilerlemiş yaşlarına rağmen peşimizde koşuyorlar. Dolayısıyla lütfen ve lütfen sizden tutuksuz yargılanmamızı istiyorum" sözleriyle anlattı.