İBB Davası'nın 94. günü yeni salonda başladı, Orhan Yıldırım için talepte bulunuldu - Son Dakika
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İBB Davası'nın 94. günü yeni salonda başladı, Orhan Yıldırım için talepte bulunuldu

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İBB Davası\'nın 94. günü yeni salonda başladı, Orhan Yıldırım için talepte bulunuldu
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53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 94'üncü günü, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı. Duruşmada avukat Hüseyin Cingöz, gözaltına alınan sanık Orhan Yıldırım'ın polis marifetiyle hazır edilmesini talep etti.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 94'üncü günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın yargılamasına devam ediliyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen davada 94'üncü gün başladı.

Duruşmada ilk olarak avukat Hüseyin Cingöz söz alarak, Esenyurt Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında bugün gözaltına alınan İBB Davası sanıklarından Orhan Yıldırım ile ilgili taplepte bulundu. Yıldırım'ın, bu birleşen dosyanın önemli sanıklarından, önemli iftiracılardan birisi olduğunu belirten Cingöz, şunları söyledi:

"Bu nedenle denetimli serbestlikle ilgili onun ifadelerinden kaynaklı sanık olduğu gibi, tutuklu sanıklar da var. Hükümlü ve tutukluların cezaevinden getirilmesine dair tensipteki 8'inci maddenin de yine tensipte denetimli serbestlikle ilgili 11'inci maddenin sanık Orhan Yıldırım için de uygulanması ve Vatan Emniyet Müdürlüğü'nden, yargılamanın uzamaması ve mağduriyetin de devam etmemesi için diğer sanıklarla doğrudan ilgisi olduğundan polis marifetiyle hazır edilmesini talep ediyoruz. Önümüze düşen iddialarda da kayyum başkanla birlikte iş tuttuğuna dair iddialar var, uzayacağını düşünmüyoruz. Bu nedenle polis marifetiyle mümkünse bugün öğleden sonraya hazır edilmesini ama perşembe gününü geçmemesini talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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