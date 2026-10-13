İBB Davası\'nın 97. gününde İmamoğlu ve avukatlarına savunma için dört gün ayrıldı

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nda, İmamoğlu ve avukatlarının savunmaları için çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri ayrıldı. Mahkeme heyeti, İmamoğlu ve avukatlarının savunmalarının tamamlanmasının ardından ara kararını açıklayacak.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde görülen İBB Davası'nın 97. gününde, birleştirilen ek iddianame kapsamında sanık savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

Mahkeme Başkanı, dün görülen duruşmada Ekrem İmamoğlu'na çarşamba günü söz verileceğini açıklamıştı.

Edinilen bilgiye göre, İmamoğlu ve avukatları, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri boyunca savunma yapabilecek.

Mahkeme heyetinin, savunmaların tamamlanmasının ardından tutukluluk durumlarını da değerlendireceği ara kararını açıklaması bekleniyor.

Ara kararın açıklanacağı gün, Ekrem İmamoğlu ve avukatlarının savunmalarını ne zaman tamamlayacağına göre belirlenecek.