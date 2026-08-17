İBB Davası 40 günlük aranın ardından 65. gününde yeniden başladı - Son Dakika
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İBB Davası 40 günlük aranın ardından 65. gününde yeniden başladı

İBB Davası 40 günlük aranın ardından 65. gününde yeniden başladı
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Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası, 40 günlük aranın ardından Silivri'deki yeni duruşma salonunda görülmeye başlandı. Duruşmada İmamoğlu'na destek sloganları atıldı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası, 40 günlük aranın ardından 65. gününde, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik açılan davanın yargılaması devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sanıklar arasında olduğu davanın 9 Mart'ta başlayan ilk duruşmasında 107 tutuklu bulunuyordu. Sonuncusu 8 Temmuz'da yapılan duruşmada İmamoğlu, savunma süresinin kısıtlandığını belirtmiş, yaşanan tartışma sonucunda mahkeme başkanı, salondan çıkartma talimatı vererek İmamoğlu'nun susma hakkını kullandığını zapta geçirmişti.

Davanın ikinci bölümü, 40 gün aradan sonra İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda bugün başladı. Duruşma başlamadan önce bir çantada silah olduğu şüphesiyle binaya alınanlar, tekrar arama kontrol noktasından geçirildi. Daha önce aynı salonda görülen Aziz İhsan Aktaş davasında basına ayrılan yer de değiştirildi. Gazeteciler, sanıkların bulunduğu yakın olan yerden salonun en arkasında izleyiciler kısmına yakın olan yere taşındı.

ÖZEL, ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Duruşmayı İmamoğlu ile diğer sanık ailelerinin yanı sıra YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Sekreter Yunus Emre, Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile çok sayıda siyasetçi izledi. Özel salona geldiği sırada izleyiciler alkışlayarak "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı attı.

"CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU" SLOGANI

Duruşmaya itirafçı Adem Soytekin, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yüzlerce yıl hapis istemiyle dava açılan ancak tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş ile pek çok tutuksuz sanık katıldı. Tutuklu sanıklar saat 11.45 itibarıyla salona getirildiği sırada "Türkiye burada, tutsakların yanında" sloganı atılırken İmamoğlu geldiğinde de salondan "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sesi yükseldi. İmamoğlu, Özel'e "Hoş geldiniz, Genel Başkanım hoş geldiniz. Öpüyorum sizi" diye seslendi. Mahkeme heyeti de saat 11.56 itibarıyla salona geldi. Duruşma, avukatların usule ilişkin talepleriyle başladı.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Davası 40 günlük aranın ardından 65. gününde yeniden başladı - Son Dakika

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