İBB davasında avukat Pekin, uzun duruşma saatlerine itiraz etti - Son Dakika
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İBB davasında avukat Pekin, uzun duruşma saatlerine itiraz etti

İBB davasında avukat Pekin, uzun duruşma saatlerine itiraz etti
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İBB Davası'nın 76. gününde İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin, uzun duruşma sürelerinin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin TTB'nin mütalaasını mahkemeye sundu. Pekin, saat 16.00'dan sonra duruşma yapılmamasını talep ederek, aksi halde salonda bulunmayacaklarını bildirdi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin, İBB Davası'nın 76. günü başlarken söz aldı. Pekin, uzun duruşma sürelerine ilişkin Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) görüş istediklerini belirterek, TTB'nin hazırladığı mütalaada söz konusu uygulamanın sağlık üzerindeki etkileri nedeniyle "insan eliyle oluşturulmuş travma" kapsamında değerlendirilebileceğinin belirtildiğini söyledi. Pekin, saat 16.00'dan sonra özel bir zorunluluk bulunmadığı sürece duruşmalara devam edilmemesini talep ederek, aksi halde İmamoğlu'nun müdafileri olarak salonda bulunmayacaklarını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediliyor.

Davanın 76. gününde tutuksuz sanıkların savunmaları alınmaya devam ediyor. Tutuklu sanıklar, saat 11.10'da jandarma eşliğinde duruşma salonuna getirildi. Heyetin de yerini almasının ardından duruşma 11.20'de başladı.

Duruşmada ilk olarak, İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin söz aldı.

PEKİN'DEN UZUN DURUŞMA SAATLERİNE İTİRAZ

Mahkeme heyetine hitap eden Pekin, uzun duruşma saatlerine ilişkin daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarından örnekler sunduklarını hatırlattı.

Pekin, "Biz hukukçular olarak size AİHM'nin kararlarından örnek göstererek bu uzun duruşma saatlerinin uygun olmadığını, adil yargılanmayı sakatlayan bir yanı olduğunu açıklamaya çalışmıştık""dedi.

Önceki hafta mahkemenin duruşmaları daha erken saatte bitirmeye yönelik bir tutum sergilediğini düşündüklerini belirten Pekin, bunun üzerine Türk Tabipleri Birliği'ne başvurduklarını söyledi.

Pekin, TTB'ye duruşmaların dört gün sürdüğünü ve şehir dışında gerçekleştirildiğini aktardıklarını belirterek, hazırlanan mütalaanın UYAP üzerinden mahkemeye sunulduğunu ifade etti.

TTB: "İNSAN ELİYLE OLUŞTURULMUŞ TRAVMA OLARAK KABULÜ UYGUN OLACAKTIR"

TTB'nin değerlendirmesinin yedi maddeden oluştuğunu söyleyen Pekin, mütalaanın sonuç bölümünü mahkeme heyetine aktardı. TTB'nin değerlendimesinin sonuç bölümünde, "Adil yargılanma hakkının ihlali niteliğindeki tanımlanan uygulamaların yol açacağı sağlık sorunları gözetildiğinde insan eliyle oluşturulmuş travma olarak kabulü ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Hastalık Sınıflandırması ICD-10 kapsamında Y07.1 kodu ile de belirtilen işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele kapsamında değerlendirilmesi uygun olacaktır" ifadeleri yer aldı.

"SAAT 16.00'DAN SONRA DURUŞMALARA DEVAM EDİLMEMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

TTB'nin görüşünün de uzun duruşma saatlerine ilişkin itirazlarını desteklediğini söyleyen Pekin, mahkemeden çalışma saatlerinin sınırlandırılmasını talep etti. Pekin, "Biz, hukukçuların yanı sıra bilim insanlarının da bu yönde görüşleri olduğuna göre bunların dikkate alınmasını ve saat 16.00'dan sonra çok özel bir zorunluluk bulunmadığı sürece, yani devam etmekte olan sorgu gibi, duruşmalara devam edilmemesini talep ediyoruz" dedi. Pekin, taleplerinin kabul edilmemesi halinde Ekrem İmamoğlu'nun müdafileri olarak salonda bulunmaşyacaklarını söyledi.

SELİM İMAMOĞLU SAVUNMA YAPIYOR

Sonrasında savunma sırası gelen tutuksuz sanık Necmeddin Şimşek beyanda bulundu. Daha sonar Ekrem İmamoğlu'nun oğlu tutuksuz yargılanan sanık Mehmet Selim İmamoğlu'nun savunmasına geçildi. Selim İmamoğlu, kürsüdeki yerini almak üzere tutuklu sanıkların yanından geçerken babası ile sarıldı.

Selim İmamoğlu'nun savunması devam ediyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Politika, Güncel, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB davasında avukat Pekin, uzun duruşma saatlerine itiraz etti - Son Dakika

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