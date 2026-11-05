İBB davasında tanık Duman, işe alımlarda liyakat esasının gözetildiğini söyledi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB davasının 105. gününde tanık olarak dinlenen İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, İBB'de işe alımlarda liyakat esasının gözetildiğini belirterek, "Ekrem Bey bana 'Siyasete göre değil, liyakate göre seçim yapacaksın' demişti" dedi. Duruşmada İBB Başkanı ve tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Liyakat dışında işe alım konusunda baskı yaptım mı?" diye sordu. Duman, "Size hazırladığım çalışmada en önemli kelime liyakatti. Siz de bana 'Siyasete göre değil, liyakate göre seçim yapacaksın' demiştiniz" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda devam ediliyor.

Duruşmada ilk olarak uzman bilirkişi sıfatıyla Muhsin Açık "tanık" olarak dinlendi. Açık, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın Bağcılar-Kirazlı metro hattının ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasına ilişkin sorularını yanıtladı. Açık, "İdarenin manipülasyonuna ulaşmak mümkün değil, çünkü yok. Kamu zararı oluşmamıştır" dedi.

KİPTAŞ TANIKLARI İDDİALARI REDDETTİ

Tutuklu KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'un tanığı olarak dinlenen asistanı Servet Kiraz, kurumda göreve başlamasının ardından kamera sisteminin yenilendiğini belirtti. Kiraz, "Görüntü kalitesi artırıldı. Ses kaydı da yapılmaya başlandı" diye konuştu.

Ardından KİPTAŞ Genel Müdür Yardımcısı İlyas Efecan'ın tanıklığına geçildi. Efecan, itirafçı sanık Nezahat Kurt'un KİPTAŞ'ın kendilerine liste gönderdiği yönündeki beyanını kabul etmeyerek, "Kesinlikle liste göndermedik" dedi. Ali Malaz'ın taşınmazına el konulduğu iddiasının da doğru olmadığını savunan Efecan, "Tapu devri 2017'de yapılmış. Göreve geldiğimizde taşınmaz zaten KİPTAŞ'ındı" ifadelerini kullandı.

Ali Kurt'un avukatı Şeref Dede, CHP delegelerine 38. Olağanüstü Kurultay öncesinde piyasa değerinin altında konut verildiği iddiasını gündeme getirdi. Efecan, söz konusu iddiayı reddederek, "Kamunun, KİPTAŞ'ın zararı yoktur" yanıtını verdi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Tuğçe Ceren Ergen de itirafçı sanık Adem Soytekin'in anlatımlarında yer alan toplantı iddiasına ilişkin konuştu. Ergen, 19 Mart öncesinde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın katıldığı herhangi bir toplantı düzenlenmediğini söyledi.

Koruma Evren Erdoğan ise İBB'de jammer cihazlarının kullanımına ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, küçük ve büyük tipteki jammerların 2019 yılından önce de belediyenin envanterinde bulunduğunu, 2019 sonrasında ise terör gruplarının eylem hazırlıkları nedeniyle kullanıldığını belirtti.

İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman da savunma tanığı olarak dinlendi. İBB davasından tahliye edilmesine bir gün kala başka bir suçlama kapsamında tutuklandığı için cezaevinden çıkamayan İSTTELKOM Genel Müdürü Melih Geçek'in avukatı Gökçehan Koçoğlu, müvekkilinin özel vasfa haiz üye sıfatıyla yargılandığını hatırlatarak İBB'ye başvuru sürecini sordu.

Duman, "Liyakat esasıyla yaptığımız çalışma doğrultusunda özel sektörde yetkinliği yüksek insanları İBB'ye dahil etmek istedik" dedi.

Duman, 2019 yılında İstanbul seçimi iptal edildiğinde herkesin üzüldüğünü ancak kendisinin mutlu olduğunu söyledi. Duman, "İnsanlar bizimle aynı fotoğrafta olmaktan korkuyordu ama iptal edilen seçimi kazanınca yüzlerce CV aldık. Melih Geçek de değerli bir arkadaşımızdı. Ama Beylikdüzü'nden olduğu için seçilmedi. Melih'i ben ve Erol Naim önerdik" diye konuştu.

Tutuklu Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun'un avukatı Rahşan Sertkaya, itirafçı sanık Ertan Yıldız'ın mahkemeye sunduğu organizasyon şemasını hatırlatarak Medya AŞ ile Kültür AŞ'nin fiilen Ongun tarafından yönetildiği iddiasını Duman'a yöneltti. Duman, "İştirakler Ertan Yıldız'ın koordinasyonunda yürütülürdü. Şirketleri genel müdürler yönetiyordu. Murat Bey iletişim alanında uzmanlık verirdi" yanıtını verdi.

Tutuklu Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas da Duman'a, Ertan Yıldız'ın Ağaç AŞ'nin Fatih Keleş'e bağlı olduğu yönündeki beyanını sordu. Duman, bu iddiayı reddederek, "İmkansız, kesinlikle bir dahli yoktu" dedi. Tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in icra toplantılarında hangi konuların ele alındığına ilişkin sorusunu da yanıtlayan Duman, "Sizin icrai bir sorumluluğunuz yok. Sporla ilgili toplantıya katılmışsınızdır" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN "LİYAKAT" SORUSU

Ekrem İmamoğlu, Duman'a işe alım süreçlerinde liyakat dışındaki ölçütler konusunda kendisine baskı yapıp yapmadığını sordu. Duman ise "Size hazırladığım çalışmada en önemli kelime liyakatti. Siz de bana 'Siyasete göre değil, liyakate göre seçim yapacaksın' demiştiniz" yanıtını verdi. Duman, eş, dost ve akrabaların işe alınmasına yönelik talepleri de geri çevirdiklerini belirtti.

İmamoğlu'nun siyasi partilerden işe alım konusunda talep gelip gelmediğini sorması üzerine Duman, "Oldu ama artık olmuyor. Yetenekleri nedeniyle önerilenler tabii ki dikkate alındı" dedi.

İmamoğlu, itirafçı sanık Ertan Yıldız'ın tutukluluktan kurtulmak ve kişisel menfaat sağlamak amacıyla Türk yargısını yanıltan bilgiler verdiğini söyledi. İmamoğlu'nun açıklamasının ardından mahkeme başkanı duruşmaya öğle arası verdi.