İBB davasının 102. gününde tanık Taşçı, sözlerinin duyuma dayalı olduğunu söyledi - Son Dakika
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İBB davasının 102. gününde tanık Taşçı, sözlerinin duyuma dayalı olduğunu söyledi

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İBB davasının 102. gününde tanık Taşçı, sözlerinin duyuma dayalı olduğunu söyledi
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İBB'ye yönelik 436 sanıklı davanın üçüncü duruşması 102. günde sürüyor. Tanık Ahmet Taşçı, görgü tanığı olmadığını, anlattıklarının duyuma dayalı olduğunu ve pişman olmadığını söyledi; öğlene kadar 10 müşteki ve 2 tanık dinlendi.

HABER: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik davanın üçüncü duruşmasında, müşteki ve tanıklar dinleniyor.  Tanık Ahmet Taşçı, "Savcı beni üç kere davet etti, ben de gittim. Anlattıklarımdan pişman değilim. Görgü tanığı değilim, anlattıklarım duyuma dayalı. Kanıtları bulmak savcılığın işi" dedi. Mahkeme Başkanı, "Naylon faturalar, kirli ilişkiler diyorsun. Bunu neye dayandırıyorsun?" diye sordu. Taşçı, "Duyumlarım" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda devam ediliyor. Duruşmaların 102. gününde, dosyadaki müşteki, tanık ve gizli tanıklar dinleniyor.

Duruşmada öğlene kadar 10 müşteki, 2 tanık dinlendi. Sonrasında duruşmaya ara verildi. Aranın ardından ilk olarak Taylan Danış'ın beyanı alındı. Mahkeme Başkanı, sanıklardan Serbülend Danış'ın kardeşi Taylan Danış'ı uyararak, tanıklık yapmama hakkı olduğunu söyledi. Danış, "Yapacağım" yanıtını verdi.

Danış'ın ardından tanık Aytaç Ülkebaş söz alarak, "İfademde söylediklerimi tekrar ediyorum" dedi. Ülkebaş'ın ardından tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün söz aldı. Akgün, "Uzun yıllardır iş yapıyorsunuz, beni de biliyorsunuz, kendime veya bir başkasına menfaat talebinde bulunduğuma dair duyumunuz var mı?" şeklinde soru sordu. Ülkebaş da "Herhangi bir menfaat talebinde bulunmayacağınızı bildiğim için size geldik. Düzenlemelerden sonra onayın verileceğini söylediniz" diye konuştu.

TANIK TAŞÇI: "ANLATTIKLARIM DUYUMA DAYALI"

Tüzün'ünden sonra tanık Ahmet Taşçı beyanda bulundu. Taşçı, "Savcı beni üç kez davet etti ben de gittim. 40 yıldır sektörün içindeyim, anlattıklarımdan pişman değilim. Görgü tanığı değilim, anlattıklarım duyuma dayalı. Kanıtları bulmak Savcılığın işi" dedi. Mahkeme Başkanı, "Naylon faturalar, kirli ilişkiler diyorsun. Bunu neye dayandırıyorsun?" diye sordu. Taşçı, "Duyumlarım" dedi.

Tutuklu Murat Ongun'un avukatı Rahşan Sertkaya, "Verdiğiniz üç ifade de 19 Mart operasyonundan önce. Operasyondan sonra dilekçe verip 'Vicdanım rahat değil' demişsiniz. Neden rahat değil?" diye sordu. Taşçı, "Ben ceza vermişim gibi bir durum oluştu. Ben sadece bildiklerimi söyledim" diye yanıtladı.

Taşçı'dan sonra Cem Erdinç söz aldı. Abdi İbrahim adlı şirketin müdürü olduğunu söyleyen Erdinç, iskan ile ilgili probleme ilişkin yapılan görüşmelerde, 3 milyon 500 bin dolar teslim ettiğini söyledi.

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Doğa Şanlıoğlu, Erdinç'e "Siz belediye imardan sorumlu olan ve daha sonra vefat eden bir beyefendi ile görüştünüz. Müvekkilimle hiç görüştünüz mü?" şeklinde soru sordu. Erdinç, "Hayır" dedi.

Duruşma, tanık beyanlarıyla devam ediyor.

Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiAhmet TaşçıPolitikaGüncelSon Dakika

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