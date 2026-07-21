İBB'den 250 Yeni Taksi Plakası İhalesi - Son Dakika
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İBB'den 250 Yeni Taksi Plakası İhalesi

21.07.2026 12:37
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İBB, uygulama bazlı taksi taşımacılığı için 250 plakadan 23'ünü ihale ile sattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin dokuzuncu etabında ihaleye çıkardığı 250 plakadan 23'ünün satışını gerçekleştirdi.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, 29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı 250 taksi plakası için gerçekleştirilen ihaleye 38 istekli, kapalı teklif sundu.

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in başkanlık ettiği ihalede, evrak kontrolünün ardından teklifi tam olan 23 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi.

Yapılan ihalede 23 plaka, KDV hariç 6 milyon 140 bin lira ile 6 milyon 250 bin lira arasındaki fiyatlarla satıldı.

Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı yeni taksiler yoldan değil, uygulamalar üzerinden müşteri alacak. Yeni taksiler, diğerlerinden ayırt edilmesi için özel tasarımlarıyla hizmet verecek.

İBB, 12 Haziran 2025'te başlattığı "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" kapsamında düzenlenen ihalenin ilk 8 etabında 633 plaka satarken, bugünkü ihaleyle birlikte satılan toplam plaka sayısı 656'ya ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB'den 250 Yeni Taksi Plakası İhalesi - Son Dakika

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