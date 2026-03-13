İbb'den Depremle Mücadelede Yeni Adım: Binasını Güçlendirecek Vatandaşlara Kira Yardımı

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak için yeni bir adım daha attı. Bu kapsamda daha önce aldığı kararla kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılan vatandaşların yanında evlerini güçlendirmek isteyenlere de kira yardımına başlıyor. İBB Meclisi'nden geçen karara göre yapı maliklerine 10 bin TL, emeklilere 12 bin TL, binalarda oturmayan yapı maliklerine 6 bin 500 TL, kiracılara 10 bin TL, emekli kiracılara 12 bin TL aylık kira yardımı yapılacak.

İBB kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce binasını kentsel dönüşüm kapsamında yıktıran vatandaşlara kira yardımı yapan İBB, aldığı yeni kararla binasını kentsel dönüşüm kapsamında güçlendirecek vatandaşlara da kira yardımı yapacak.

"İBB'den kentsel dönüşümde bina güçlendirmeye kira yardımı"

İBB Meclisi mart ayı toplantılarının ikinci oturumunda gündeme gelen teklifle daha önce kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binalarla ilgili yapılan kira yardımı kararına ekleme yapılarak evlerini güçlendirecek vatandaşlara da kira yardım yapılması kararı oy birliği kabul edildi. Teklifle ilgili komisyon görüşünde "Kentsel Dönüşüm Uygulama Müdürlüğü'nce 'hızlı tarama yöntemi' ile incelenen ve statik açıdan birlikte güçlendirilmesi gereken, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne göre güçlendirilme ruhsatı verilen, riskli yapının tahliye edildiğinin resmi kurumlardan alınacak belgeler ile ispatlanması ve güçlendirme ruhsatının alınmasının" ardından sürecin başlayacağı belirtildi. Raporda evlerini güçlendirecek vatandaşlara yapılacak kira yardımı ile ilgili şu rakamlara yer verildi:

-Yapı maliklerine 18 ay boyunca aylık 10 bin TL,

-Emekli yapı maliklerine 18 ay boyunca aylık 12 bin TL,

-Binalarda oturmayan yapı maliklerine 18 ay boyunca 6 bin 500 TL,

-Kiracılara 12 ay boyunca aylık 10 bin TL,

-Emekli kiracılara 12 ay boyunca aylık 12 bin TL

-Sınırlı ayni hak sahiplerine ise 5 ay boyunca aylık 10 bin TL,

"İBB Kentsel dönüşümde evlerini yıktıran vatandaşlara kira yardımlarını arttırdı"

İBB Meclisi'nde alınan karara göre artışla yeni kira yardımları şu şekilde:

"12 ay geçmemek üzere aylık 18 bin TL, emekli kiracılara 12 ayı geçmemek üzere aylık 20 bin TL, yapı maliklerine 48 ayı geçmemek üzere aylık 18 bin TL, emekli yapı maliklerine 48 ayı geçmemek üzere aylık 20 bin TL."