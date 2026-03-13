İbb'den Depremle Mücadelede Yeni Adım: Binasını Güçlendirecek Vatandaşlara Kira Yardımı - Son Dakika
İbb'den Depremle Mücadelede Yeni Adım: Binasını Güçlendirecek Vatandaşlara Kira Yardımı

13.03.2026 18:13  Güncelleme: 20:08
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak için yeni bir adım daha attı. Bu kapsamda daha önce aldığı kararla kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılan vatandaşların yanında evlerini güçlendirmek isteyenlere de kira yardımına başlıyor. İBB Meclisi’nden geçen karara göre yapı maliklerine 10 bin TL, emeklilere 12 bin TL, binalarda oturmayan yapı maliklerine 6 bin 500 TL, kiracılara 10 bin TL, emekli kiracılara 12 bin TL aylık kira yardımı yapılacak.

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak için yeni bir adım daha attı. Bu kapsamda daha önce aldığı kararla kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılan vatandaşların yanında evlerini güçlendirmek isteyenlere de kira yardımına başlıyor. İBB Meclisi'nden geçen karara göre yapı maliklerine 10 bin TL, emeklilere 12 bin TL, binalarda oturmayan yapı maliklerine 6 bin 500 TL, kiracılara 10 bin TL, emekli kiracılara 12 bin TL aylık kira yardımı yapılacak.

İBB kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce binasını kentsel dönüşüm kapsamında yıktıran vatandaşlara kira yardımı yapan İBB, aldığı yeni kararla binasını kentsel dönüşüm kapsamında güçlendirecek vatandaşlara da kira yardımı yapacak.

"İBB'den kentsel dönüşümde bina güçlendirmeye kira yardımı"

İBB Meclisi mart ayı toplantılarının ikinci oturumunda gündeme gelen teklifle daha önce kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binalarla ilgili yapılan kira yardımı kararına ekleme yapılarak evlerini güçlendirecek vatandaşlara da kira yardım yapılması kararı oy birliği kabul edildi. Teklifle ilgili komisyon görüşünde "Kentsel Dönüşüm Uygulama Müdürlüğü'nce 'hızlı tarama yöntemi' ile incelenen ve statik açıdan birlikte güçlendirilmesi gereken, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne göre güçlendirilme ruhsatı verilen, riskli yapının tahliye edildiğinin resmi kurumlardan alınacak belgeler ile ispatlanması ve güçlendirme ruhsatının alınmasının" ardından sürecin başlayacağı belirtildi. Raporda evlerini güçlendirecek vatandaşlara yapılacak kira yardımı ile ilgili şu rakamlara yer verildi:

-Yapı maliklerine 18 ay boyunca aylık 10 bin TL,

-Emekli yapı maliklerine 18 ay boyunca aylık 12 bin TL,

-Binalarda oturmayan yapı maliklerine 18 ay boyunca 6 bin 500 TL,

-Kiracılara 12 ay boyunca aylık 10 bin TL,

-Emekli kiracılara 12 ay boyunca aylık 12 bin TL

-Sınırlı ayni hak sahiplerine ise 5 ay boyunca aylık 10 bin TL,

"İBB Kentsel dönüşümde evlerini yıktıran vatandaşlara kira yardımlarını arttırdı"

İBB Meclisi'nde alınan karara göre artışla yeni kira yardımları şu şekilde:

"12 ay geçmemek üzere aylık 18 bin TL, emekli kiracılara 12 ayı geçmemek üzere aylık 20 bin TL, yapı maliklerine 48 ayı geçmemek üzere aylık 18 bin TL, emekli yapı maliklerine 48 ayı geçmemek üzere aylık 20 bin TL."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İbb'den Depremle Mücadelede Yeni Adım: Binasını Güçlendirecek Vatandaşlara Kira Yardımı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonluk yarışı alev alev Trendyol 1. Lig’de lider değişti Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig'de lider değişti
Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
Şişli’de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı Şişli'de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı
AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
Artan petrol fiyatları Rusya’nın işine yaradı Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı

19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:46
İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı
18:12
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
18:00
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
17:24
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
17:14
İstanbul’da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
İstanbul'da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
SON DAKİKA: İbb'den Depremle Mücadelede Yeni Adım: Binasını Güçlendirecek Vatandaşlara Kira Yardımı - Son Dakika
