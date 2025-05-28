İBB'den İmamoğlu'nun Güvenlik Kameraları ile İlgili Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB'den İmamoğlu'nun Güvenlik Kameraları ile İlgili Açıklama

28.05.2025 17:14  Güncelleme: 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu'nun konutundaki güvenlik kameralarının kayıtlarının karartıldığı iddiasına yanıt vererek, kayıtların 30 günlük otomatik silme süresinin sonucu olarak silindiğini açıkladı. İddiaların yalan olduğunu ve süreçlerin yasal çerçevede yürütüldüğünü belirtti.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, Ekrem İmamoğlu'nun Rumeli Hisarı'ndaki konutundaki güvenlik kameralarının kayıtlarının Koruma Müdürü Mustafa Akın'ın talimatıyla karartıldığı, hard disklerin yok edildiği iddiası üzerine yapılan açıklamada, "Kamera sistemlerinin doğası gereği maksimum kayıt süresi 30 gündür. Bu süreyi geçen kayıtlar sistem tarafından otomatik olarak silinmektedir. Dolayısıyla, kayıtların silinmesi teknik olarak olağan ve önlenemez bir süreçtir" ifadesi kullanıldı.

İBB tarafından, cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu'nun Rumeli Hisarı'ndaki konutundaki güvenlik kameralarının kayıtlarının Koruma Müdürü Mustafa Akın'ın talimatıyla karartıldığı iddiasına ilişkin "Yalanlar-Gerçekler" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Yalan: Ekrem İmamoğlu'nun Rumeli Hisarı'ndaki konutundaki güvenlik kameralarının kayıtları Koruma Müdürü Mustafa Akın'ın talimatıyla karartıldı. Hard diskler depoya kaçırıldı, deliller yok edildi.

Gerçek: İddia edildiğinin aksine, kamera kayıtlarının karartıldığı ve delil yok edildiği yönünde hiçbir hukuki kanıt bulunmamaktadır. Olayın gerçek akışı şu şekildedir:

19 Mart 2025 tarihinde İBB yöneticilerine yönelik gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiş, bu kapsamda konut da dahil olmak üzere birçok yerde arama ve el koyma kararları uygulanmıştır. Aramalar sırasında kamera kayıt cihazları kolluk kuvvetleri tarafından incelenmiş, delil olabilecek veriler toplanmıştır. Söz konusu kayıt cihazları, delil niteliği taşımayan unsurlar ayrıştırıldıktan sonra, rutin teknik süreç gereği İBB iştiraki İSBAK'a gönderilmiştir. İSBAK'ta yürütülen süreç, her zaman olduğu gibi standart teknik uygulamalar çerçevesindedir:

Kurumlardan gelen cihazlar atölyeye alınır ve test edilir. Çalışır durumdaki cihazlar talebe göre başka projelerde değerlendirilir. Arızalı ya da işlevsiz olanlar hurdaya ayrılır. Bu işlem sırasında cihazların nereden geldiğine dair içerik bilgisi bilinmez. Kamera sistemlerinin doğası gereği maksimum kayıt süresi 30 gündür. Bu süreyi geçen kayıtlar sistem tarafından otomatik olarak silinmektedir. Dolayısıyla, kayıtların silinmesi teknik olarak olağan ve önlenemez bir süreçtir. Ancak 30 günlük kayıt süresinin sonrasında Emniyet birimleri cihazlara yeniden ihtiyaç duyduğunu resmi talepte iletmiş; işbirliği kapsamında cihazlar kendilerine teslim edilmiştir. Bu teslim sürecinde herhangi bir saklama, gizleme veya kaçırma söz konusu değildir. İSBAK'ın KVKK gereği gelen cihazların içindeki kayıtları inceleme ve depolama yetkisi de bulunmamaktadır.

Bu süreçte İmamoğlu ya da ailesiyle ilişkilendirilebilecek herhangi bir kasıtlı eylem tespit edilememiştir. Tüm işlemler yasal sınırlar içinde, şeffaf şekilde ve ilgili birimlerle işbirliği halinde yürütülmüştür."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Güvenlik, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'den İmamoğlu'nun Güvenlik Kameraları ile İlgili Açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

16:58
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
23:01
DMM’den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
DMM'den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
22:28
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
22:23
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:10
ABD’den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
ABD'den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
22:07
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:48
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 18:32:46. #7.13#
SON DAKİKA: İBB'den İmamoğlu'nun Güvenlik Kameraları ile İlgili Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.