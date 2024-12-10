İBB'den İnsan Hakları Sergisi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "Magnum İstanbul'da: İnsan Hakları Olanlar/Olmayanlar" fotoğraf sergisi açıldı.

Fatih'teki Bulgur Palas'ta düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, serginin arzu etmedikleri olayların yaşandığı bir dönemde açıldığını söyledi.

Serginin 45 sanatçının 90 fotoğrafından oluştuğunu dile getiren İmamoğlu, "Sergi, insan hakları kavramını tarihiyle, bugünüyle geleceğini ele alıyor. 10 Aralık 1948'de, 76 yıl önce kabul edilen İnsan Hakları Beyannamesi'nin 30. maddesine atıfta bulunan dünyanın dört yanından fotoğraflar bu sergide var. Sergide bütün fotoğraflar, bütün maddelerle ilişki kurarak, görsel bir biçimde bir anlatıda bulunuyor." dedi.

İmamoğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün tüm dünyanın insan hakları konusunda yol alması gerektiğini kendilerine hatırlatması gerektiğini kaydetti.

Suriye'deki gelişmelere de değinen İmamoğlu, "2011 yılından bu yana özellikle bazı güçlü olduğunu düşünen devletlerin, özellikle Suriye'deki çıkar muhasebesi üzerinden yapılan hamleler ve kutuplaşmaların 10 milyonlarca Suriyelinin yaşamına mal olduğunu, vatanlarından uzaklaştırıldığını hepimize yaşattı." diye konuştu.

Etkinliğe serginin küratörü Emin Özmen, Magnum Photos Küresel Sergiler Direktörü Andrea Holzherr, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile bazı sanatseverler katıldı.