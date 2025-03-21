İBB'den İstanbulkart Açıklaması: Yalanlar ve Gerçekler - Son Dakika
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İBB'den İstanbulkart Açıklaması: Yalanlar ve Gerçekler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesiyle ilgili iddiaları yalanlayarak, kişisel verilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmadığını açıkladı. Başkan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yapılan açıklamada, kişiselleştirme sürecinin COVID-19 dönemine dayandığı belirtildi.

21.03.2025 21:06  Güncelleme: 23:41
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan, "Demokrasiye darbe, yalanlar ve gerçekler" başlıklı açıklamada, iddialara yanıt verildi. Açıklamada İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesiyle birlikte kişisel verilerin üçüncü şahıslarla paylaşıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İBB tarafından Başkan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından "Demokrasiye darbe, yalanlar ve gerçekler" başlıklı bir yazılı açıklama daha yapıldı. Açıklamada, kimi yayın organları tarafından kamuoyu ile paylaşılan iddiaların "yalan" olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"YALAN: İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesiyle birlikte kişisel verilerin üçüncü şahıslarla paylaşıldığı yalanı.

GERÇEK: İstanbulkart'ın kişiselleştirme süreci, COVID-19 pandemisi döneminde Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararlar doğrultusunda zorunlu HES kodu entegrasyonu ile başlatılmıştır. 1 Ocak 2023 itibarıyla ise, İstanbulkart'ın sunduğu hizmetlerden daha etkin faydalanılması, kullanıcı haklarının korunması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla kişiselleştirme uygulaması yaygınlaştırılmıştır.

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları;

Ulaşımda aktarma ve mesafe bazlı ücretlendirme avantajlarından,

Resmi ve dini bayramlarda sunulan ücretsiz geçiş haklarından,

BELBİM AŞ tarafından sunulan kampanya ve ayrıcalıklardan faydalanabilmektedir.

Ayrıca kayıp veya çalıntı durumlarında kart bakiyesinin korunabilmesi için kartın kişiye tanımlı olması gerekmektedir.

BELBİM AŞ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında idari ve teknik tüm güvenlik önlemlerini titizlikle almakta olup, kişisel veriler yüksek hassasiyetle korunmaktadır. Konu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na da intikal etmiş ve yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilmemiştir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB'den İstanbulkart Açıklaması: Yalanlar ve Gerçekler - Son Dakika

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