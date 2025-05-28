İBB'den KİPTAŞ Projesi Üzerine Açıklama: 'Herhangi Bir Usulsüzlük Yok' - Son Dakika
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İBB'den KİPTAŞ Projesi Üzerine Açıklama: 'Herhangi Bir Usulsüzlük Yok'

İBB\'den KİPTAŞ Projesi Üzerine Açıklama: \'Herhangi Bir Usulsüzlük Yok\'
28.05.2025 14:08  Güncelleme: 14:09
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KİPTAŞ'ın Bağcılar'daki kentsel dönüşüm projesinde usulsüzlük iddialarını yanıtlayarak, projenin tamamlandığını ve hak sahiplerinin evlerine kavuştuğunu ifade etti. İBB, kamu zararı bulunmadığını ve tüm süreçlerin takip edildiğini belirtti.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), KİPTAŞ'ın İstanbul Bağcılar'daki As Fatih Sitesi'nin kentsel dönüşüm projesinde hak sahiplerine verilmesi gereken daireler ve proje gelirlerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin, "Projedeki tüm haklarımız tahsil edilmiş, inşaatlar tamamlanmış ve hak sahipleri güvenli evlerine kavuşmuştur. Yargı sürecini etkilemeye yönelik paylaşımlar ve asılsız iddialarla ilgili olarak bugüne kadar gerekli hukuki başvurular yapılmış olup, süreçler titizlikle takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.

İBB tarafından, "KİPTAŞ projesinde usulsüzlük" iddiaları ile ilgili açıklama yapıldı. "Yalanlar-Gerçekler" başlığıyla yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yalan: KİPTAŞ'ın İstanbul Bağcılar'daki As Fatih Sitesi'nin kentsel dönüşüm projesinde hak sahiplerine verilmesi gereken daireler ve proje gelirleri üzerinden usulsüzlük yapıldı, yükleniciye hak edilenden fazla veya imalatı yapılmayan işlere karşılık ödeme yapıldı, kamu zarara uğratıldı.

Gerçek: Söz konusu proje Bağcılar'da yer alan ve mevcutta 190 daireden oluşan As Fatih Sitesi'nin İstanbul Yenileniyor sistemi kapsamında yıkılarak yerine inşa edilen ve 250 daire ile 1 ticari birimden oluşan kentsel dönüşüm projesidir. Hasılat Paylaşımı modeli ile üretilen proje hak sahiplerine verilen 190 daire için alınan yenileme bedeli ve 60 daire ile 1 ticari birimin satışından elde edilen gelirle üretilmiştir. Söz konusu modelde herhangi bir kamu kaynağı kullanılmamış, projenin kendi kendini finanse etmesi sağlanmıştır. İnşaat sözleşmesine göre hak sahiplerine verilmek üzere 190 daire KİPTAŞ'a bırakılmış, satışa konu bağımsız birimlerden gelen hasılatın yüzde 7,01'i, garantörlük ve müşavirlik olarak KİPTAŞ'ın, yüzde 92,99'u ise projenin yapım bedeli olarak yüklenici payıdır. Yüklenici payı, satışlardan ve hak sahibi borçlanmasından tahsil edilen tutarlardan hak ediş karşılığı ödenmiştir. Projede satışlardan elde edilen hasılat 209 milyon lira, KİPTAŞ'ın tahsil ettiği (yüzde 7,01) 14,6 milyon lira ile 8,6 milyon lira (faiz), toplam 23,2 milyon liradır. Projenin yapımı karşılığı yükleniciye ödenen hak ediş (yüzde 92,99) 191,7 milyon liradır."

Açıklamada, kentsel dönüşüm projesinin tamamlanması ve hak sahiplerinin bir an önce evlerine kavuşması amacıyla inşaat sözleşmesinde, "Yüklenicinin ilave avans talebinde bulunması halinde, inşaat işinin yavaşlamasını veya durmasını önlemek ve işin bitirilmesini sağlamak amacıyla, işin fiziki gerçekleşmesinin yüzde 50'yi geçmiş olması ve yeterli satışın yapılmış olması şartlarına bağlı olarak, vadeli satışlardan gelecek aylık taksitler ile banka tarafından serbest bırakılacak aylık taksitlerdeki Yüklenici Payı Gelirine mahsuben, verilme tarihindeki bankanın bloke çözümler için uyguladığı iskonto faiz oranı uygulanarak, teminat mektubu karşılığında ilave avans verilebilir" maddesi bulunduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Madde kapsamında, satılan dairelerden gelecek taksitli ödemelere mahsuben ve yapılmış inşaatların bedeli olarak, yükleniciye ödeme yapılmıştır. Nitekim hem yapılan ödemeler hem de yukarıdaki sözleşme maddesine göre hesaplanan 8,6 milyon lira tutarındaki faizi, yükleniciden fatura karşılığı tahsil edilmiştir.

Söz konusu projede kamunun herhangi bir zararı yoktur. Yükleniciye hak ediş karşılığı dışında fazladan ve imalatı yapılmayan hiçbir ödeme yapılmamıştır. Yüklenicinin halen KİPTAŞ nezdinde 13,8 milyon lira tutarında teminatı bulunmaktadır.

Sonuç olarak projedeki tüm haklarımız tahsil edilmiş, inşaatlar tamamlanmış ve hak sahipleri güvenli evlerine kavuşmuştur. Yargı sürecini etkilemeye yönelik paylaşımlar ve asılsız iddialarla ilgili olarak bugüne kadar gerekli hukuki başvurular yapılmış olup, süreçler titizlikle takip edilmekte ve bundan sonra da asılsız ve yanıltıcı tüm iddia ve paylaşımlar için yasal yollara başvurulacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB'den KİPTAŞ Projesi Üzerine Açıklama: 'Herhangi Bir Usulsüzlük Yok' - Son Dakika

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