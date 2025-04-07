İBB'den Rüşvet İddialarına Cevap: Asılsız ve Yalan - Son Dakika
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İBB'den Rüşvet İddialarına Cevap: Asılsız ve Yalan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KİPTAŞ'a dair rüşvet ve devir iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirtti. Açıklamada, iddiaların kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığı vurgulandı.

07.04.2025 14:14  Güncelleme: 14:27
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bazı sosyal medya hesapları ve haber mecralarında gündeme getirilen "CHP delegesine KİPTAŞ'tan daire verildi", "10 milyon dolar rüşvet talep edildi" ve "rüşvet parası cenaze aracıyla Yunanistan'a kaçırıldı" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, kamuoyuna yansıyan söz konusu iddiaların asılsız olduğu, bu iddialarla kamuoyunun yanıltılmak istendiği vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bazı sosyal medya hesapları ve haber mecralarında gündeme getirilen "CHP delegesine KİPTAŞ'tan daire verildi", "10 milyon dolar rüşvet talep edildi" ve "rüşvet parası cenaze aracıyla Yunanistan'a kaçırıldı" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, kamuoyuna yansıyan söz konusu iddiaların asılsız olduğu, bu iddialarla kamuoyunun yanıltılmak istendiği vurgulandı. Açıklamanın detayları şu şekilde:

"KİPTAŞ'tan daire verildi iddiası yalanlandı"

"Yalan: İBB iştiraki KİPTAŞ'tan CHP Pendik İlçe Başkanına kurultay için 2 ev verildiği yalanı.

Gerçek: Bahse konu kişi 2002 yılında (23 yıl önce) Ak Parti döneminde Pendik Aydos Konutlarından halka açık satışlardan bir daire, satış yetkisi yüklenicide olan Pendik Arkatlı Evler Konutlarından yine açık satıştan vade farkını da ödeyerek hiçbir imtiyaz sağlanmadan bir daire almış, tüm ödemelerini de kendisi yapmıştır.

" Vaniköy'de 10 milyon dolarlık rüşvet talebi iddiası"

Yalan: Boğaz'daki bir tadilat izni için 10 milyon dolar rüşvet talep edildi yalanı.

Gerçek: İddiaların tam aksine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi söz konusu Vaniköy'deki villa ile ilgili süreçte yasadışı inşa faaliyetlerine müdahale etmiş, yapıyı mühürlemiş ve ardından ilgili kurumlarla iş birliği içinde kaçak yapının yıkımını sağlamıştır.

"Cenaze aracıyla rüşvet parası taşındı" iddiasına sert yanıt"

Yalan: 10 milyon dolar cenaze aracıyla Yunanistan'a kaçırıldı yalanı.

Gerçek: Aynı iddia daha sonra değiştirilerek, para önce cenaze aracıyla sınıra götürüldü, oradan da başka bir yöntemle Yunanistan'a aktarıldı şeklinde tekrarlandı.

Aynı konudaki bu iki farklı iddia, tek merkez tarafından yönetilen farklı isimler ve mecralarca dile getirilmiş, ancak bu çevreler kısa sürede birbirini yalanlamıştır. İlkinde paranın doğrudan cenaze aracıyla Yunanistan'a kaçırıldığı öne sürülürken, ikincisinde sınırda başka bir yöntemle ülke dışına çıkarıldığı iddia edilmiştir.

İBB Mezarlıklar Müdürlüğü, Türkiye'nin 81 iline ve tüm ilçelerine cenaze nakil hizmeti sunmaktadır, ancak yurt dışına cenaze taşımamaktadır. Yurt dışı cenaze transferleri, Sağlık Bakanlığı onayı ve uluslararası prosedürlerle yalnızca özel yetkili havayolu firmaları aracılığıyla yapılmaktadır. İBB cenaze nakil araçları yurtdışı cenazelerin geliş gidişlerinde sadece Havalimanlarına giriş çıkış yapmaktadır. Cenaze aracının sınır geçmesi, hele ki nakit para taşıması, hem İBB sistemine hem de ulusal güvenliğe aykırı ve fiilen imkansızdır. Ayrıca, AB üyesi bir ülkeye elden nakit transferi bu denli rahat bir şekilde yapılamaz; uluslararası mali sistem ve sınır güvenlikleri bu tür hareketlere izin vermez. Öte yandan, İBB'ye ait cenaze nakil araçlarının tamamı GPRS sistemiyle anlık olarak izlenmekte olup, resmi görev onayı olmadan her hangi bir cenaze aracının İstanbul il sınırları dışına çıkabilmesi mümkün değildir. Diğer taraftan, çok nadir de olsa, yine aynı şekilde görev onayı alınmak şartıyla, bazı yabancı uyruklu cenazeler için Türkiye'nin sınır kapılarına kadar cenaze teslimi yapılmakta, bu cenazeler gümrükten geçmeden ilgili yetkililere teslim edilmektedir. Fakat iddiaya konu edilen tarihlerde Yunanistan'a gidiş sınırları olan İpsala ve Pazarkule sınır kapılarına her hangi bir görev oluru verilmediği gibi, GPRS (araç takip sistemi) sistemi üzerinden yapılan incelemede de herhangi bir cenaze teslimimiz bulunmamaktadır. O tarihlerde bahsi edilen sınır kapılarına herhangi bir aracın hareketine de rastlanmamıştır.

"Amaç, kamuoyunu yanıltmak"

Tüm bu gerçekler ışığında, bu iddiaların amacı, kamuoyunu manipüle etmek, siyasi linç kampanyalarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ve onun seçilmiş Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu karalamaktır.

İddia sahipleri, ortaya attıkları suçlamaları kanıtlamakla yükümlüyken, hiçbir hukuki süreç işletilmeden, kuralsız ve sorumsuz bir şekilde kamuoyuna yalanları boca etmektedirler.

Bu karanlık bilgi kirliliğine karşı, her defasında gerçekleri belgeleriyle, tutarlılıkla ve akılla savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Politika, Güncel, Kiptaş, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'den Rüşvet İddialarına Cevap: Asılsız ve Yalan - Son Dakika

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