İBB'den Salacak Sahili İle İlgili Mahkeme Zaferi - Son Dakika
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İBB'den Salacak Sahili İle İlgili Mahkeme Zaferi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Üsküdar Salacak sahilindeki imar planı değişikliklerine karşı açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı aldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, kamu yararı adına mücadelelerinin süreceğini söyledi.

05.11.2024 13:45  Güncelleme: 13:46
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine Üsküdar'da Salacak sahiliyle ilgili açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, konuya ilişkin "Tarihi Şemsipaşa Camisi'nin etrafındaki kaçak kafeleri yasal hale getirmek için Bakanlık tarafından onaylanan imar planları mahkemeden döndü. Kamu yararı adına mücadelemiz sürecek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar'daki Salacak Mimar Sinan Mahallesi'nin sahil kesiminin günübirlik tesis alanı fonksiyonuna alınmasına yönelik bazı plan değişikliklerini onaylamıştı. Bakanlığın kararına karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı dava açmıştı. İBB tarafından açılan davada mahkeme, Bakanlığın onayladığı imar planı değişiklikleri için hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Konuya ilişkin İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın mahkeme kararını duyurduğu açıklama şu şekilde:

"Üsküdar'da yer alan Salacak olarak da bilinen Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan ve önceki planlarda kamuya ait meydan düzenleme alanı olan 431 ada 34-36-39 ve 40 parsellerde bulunan ruhsatsız ve mevcut plan fonksiyonuna aykırı yapıların yasallaşmasına imkan verecek şekilde günübirlik tesis alanı fonksiyonuna alınmasına yönelik bakanlıkça yapılan ve onaylanan 07.02.2023 tasdik tarihli imar planı değişikliklerine Başkanlığımızca açılan dava sonucunda; yoğun insan hareketliliğinin bulunduğu bir alanda günübirlik tesis alanı fonksiyonunun insan hareketliliğini zorlaştıracağı, alanın tarihi değeri gereği Şemsipaşa Cami ve çevresi ile bir bütün olduğu ve meydandan bağımsız değerlendirilemeyeceği, kamuya ait alanların özel işletme fonksiyonlarına alınmasının kamu yararına uygun olmadığı vb. pek çok tespit sonucunda hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmeyi durduma kararı verilmiştir."

"Kamu yararı adına mücadelemiz sürecek"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, X hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Akgün'ün açıklaması şu şekilde:

"Üsküdar sahilinde, tarihi Şemsipaşa Cami'nin etrafındaki kaçak kafeleri yasal hale getirmek için Bakanlık tarafından onaylanan imar planları mahkemeden döndü. Mahkeme İBB'yi haklı bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kamu yararı adına mücadelemiz sürecek"

Kaynak: ANKA

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