İBB'den Tarihi Çınarlar Açıklaması - Son Dakika
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İBB'den Tarihi Çınarlar Açıklaması

22.07.2026 18:32
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İBB, Beşiktaş'taki kuruyan çınarlarla ilgili budama işlemleri ve sağlık önlemlerini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beşiktaş'taki tarihi çınarların kuruduğu iddialarına ilişkin, "Çalışmalar kapsamında canlı ağaçlara müdahale edilmezken, tepe yükünü hafifletmek amacıyla yalnızca kurumuş ağaçlara yönelik yürütülen budama işlemleri Haziran ve Temmuz 2025'te gerçekleştirildi." bilgisini verdi.

İBB'den yapılan açıklamada, Dolmabahçe ve Çırağan caddelerindeki tarihi çınarların "çınar kanseri" hastalığına yakalandığı belirtildi.

İlk tespiti 2009'da, ilk uygulamaları ise 2012'de dönemin İBB yönetimi tarafından başlatılan bilimsel süreçlerin bugün de aynı esaslarla izlenmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar kapsamında canlı ağaçlara müdahale edilmezken, tepe yükünü hafifletmek amacıyla yalnızca kurumuş ağaçlara yönelik yürütülen budama işlemleri Haziran ve Temmuz 2025'te gerçekleştirildi. Hastalığın sağlıklı ağaçlara yayılmasını önlemek, araç ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla mevzuata uygun hareket eden İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kentin yeşil mirasını koruma kararlılığını sürdürüyor."

Açıklamada, ağaçların uzman akademisyenler ve yetkili kurumların onayları doğrultusunda koruma altına alındığı vurgulanarak, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, canlı ağaçlara hiçbir müdahalede bulunmadan yalnızca dikili-kuru durumdaki ağaçların tepe yükünü hafifleterek güvenlik önlemlerini tamamlıyor. Yürütülen kapsamlı eylem planı çerçevesinde kurumuş ağaçların yerine hastalığa dayanıklı yeni ve sağlıklı yetişkin ağaçlar dikilerek caddelerin tarihi ve ekolojik dokusu kesintisiz şekilde yaşatılmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Beşiktaş, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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