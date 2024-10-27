İBB'den Yenilikçi Seyyar Satış Arabaları: Beşiktaş Meydanı'nda Tanıtıldı - Son Dakika
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İBB'den Yenilikçi Seyyar Satış Arabaları: Beşiktaş Meydanı'nda Tanıtıldı

İBB\'den Yenilikçi Seyyar Satış Arabaları: Beşiktaş Meydanı\'nda Tanıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, seyyar simit, kestane ve mısır arabalarının tasarımını yenileyerek Beşiktaş Meydanı'nda İstanbullulara tanıttı. Yeni tasarımlar energik, estetik ve kullanımı kolay özellikler sunuyor.

27.10.2024 13:20  Güncelleme: 13:21
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tasarımını yenilediği seyyar simit, kestane ve mısır arabaları "yenilikçi ve estetik bir görünüme kavuşarak" ilk olarak Beşiktaş Meydanı'nda İstanbullularla buluştu.

İstanbul'un çeşitli meydanları ile işlek caddelerinde bulunan seyyar simit, mısır ve kestane satış araçlarının tasarımı yenilendi. İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmayla, seyyar satış üniteleri artık daha yenilikçi ve estetik bir görünüme kavuşarak İstanbul sokaklarındaki yerlerini almaya başladı. Yeni tasarımlar ilk olarak Beşiktaş Meydanı'nda görücüye çıktı.

Özellikle tarihi meydanlarda ve boğaz kıyılarında yer alan seyyar satış üniteleri için meydanların dokusu dikkate alınarak farklı tasarımlar geliştirildi. Tasarımlar; kemerli, neşeli modern ve totem modellerinin her birinin simitçi, mısırcı ve kestaneci kullanımları olmak üzere toplamda 9 farklı konseptte geliştirildi.

Yeni satış ünitelerinin tamamında enerji verimliliği sağlanması açısından güneş paneli kullanıldı. Kullanılan malzeme sayesinde, kullanıcılara kolay temizleme imkanı da sunuyor. Ünitelerde, soğuk kış şartları için örtü sistemi ve kullanıcıların yerle temasını kesmek için platform tasarlandı.Yeni seyyar satış ünitelerinin İstanbul genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

"Üç Farklı tasarım ilk defa İstanbullularla buluşuyor"

Yeni tasarımlar hakkında bilgi veren Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Serap Öbekci, şunları söyledi:

"İstanbul'daki seyyar satış ünitelerinin kullanıcı ve üretici açısından sorunlarını tespit edip bunların daha da nitelikli bir hale gelmesi için bir çalışma başlattık. İstanbul kentinin tarihi, kültürel dokusundan yola çıkarak bir kemerli tasarım elde ettik. Yapmış olduğumuz tasarımlarda kullanıcıların daha nitelikli hizmet alması, daha hijyenik noktalara değinilmesi, enerjilerinin sürdürülebilirlik açısından güneş panelleriyle karşılanması, depolama alanlarının yenilenmesi ana unsurlarımız oldu. Kemerli konseptimizi ağırlıklı olarak tarihi ve kültürel dokuya uygun olacak meydanlarda planladık. Neşeli moderni daha yeni planlanan kent alanlarında planladık. Totemi ise daha neşeli, kapalı olduğunda ve gece görünümünde ışıklı olması sebebiyle de boğaz hattında kullanmayı planladık. Üç farklı tasarım ilk defa Beşiktaş Meydanı'nda İstanbullularla buluşuyor. Buradaki hedefimiz hem kullanıcıların hem halkımızın bunları deneyimlemesi, görüşlerini bize bildirmesi. Bu geri dönüşlere göre tasarımı daha nitelikli hale getirerek kent genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB'den Yenilikçi Seyyar Satış Arabaları: Beşiktaş Meydanı'nda Tanıtıldı - Son Dakika

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