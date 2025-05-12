İBB'den iş insani Mehmet İlhan Gülay'ın 'zorla bağış' iddiasına yalanlama - Son Dakika
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İBB'den iş insani Mehmet İlhan Gülay'ın 'zorla bağış' iddiasına yalanlama

İBB\'den iş insani Mehmet İlhan Gülay\'ın \'zorla bağış\' iddiasına yalanlama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iş insanı Mehmet İlhan Gülay'ın 'İBB beni bağış yapmaya zorladı' iddialarına yazılı açıklama ile yanıt verdi. Açıklamada, tüm sürecin hukuki çerçevede ve kamu yararı için yürütüldüğü vurgulandı.

12.05.2025 16:53  Güncelleme: 17:36
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iş insanı Mehmet İlhan Gülay'ın kamuoyuna yansıyan "İBB beni bağış yapmaya zorladı" yönündeki iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaparak, tüm sürecin hukuki çerçevede, şeffaf biçimde ve kamu yararı esas alınarak yürütüldüğünü bildirdi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen iş insanı Mehmet İlhan Gülay'ın 'İBB beni bağış yapmaya zorladı' iddiasına yanıt geldi.

"MECLİS KARARLARINA GÖRE HAZIRLANDI"

İBB'nin açıklamasında, "zorla bağış" iddiasının gerçeği yansıtmadığı, söz konusu protokolün İBB Meclisi'nin 12 Ocak 2023 tarihli 2022/1511 ve 2022/1190 sayılı kararlarına dayanılarak hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada "Bu kararlar; eğitim, sosyal donatı, itfaiye ve zemin altı otopark gibi kamu yararına ayrılmış alanların planlanmasına yöneliktir. Plan notlarında geçen "terk", "intifa", "kamusal kullanım" gibi ifadeler bağış değil, imar planı gereği yasal kamusal yükümlülüklerdir. Yavuz Erkut, Temmuz 2020'de İBB Genel Sekreterliği görevinden ayrılmıştır. İddialara konu olan tarihte görevde bile değildir" denildi.

"BELEDİYE İMAR VE KAMU YARARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETMİŞTİR"

Açıklamada ayrıca "16.11.2023 tarihli dilekçede şirket, kendi rızasıyla bağış yapmak istediğini beyan etmiş, önceki dilekçesini de iptal ettiğini açıkça belirtmiştir. 24.11.2023 tarihli "İntifa Hakkı Kurulması ve Bağış Vaadi Sözleşmesi" iki tarafın da noter onayıyla imzalanmış, tamamen yasal prosedürlere dayanmıştır. Sözleşme, Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Belediye Kanunu esas alınarak hazırlanmış ve tarafların karşılıklı mutabakatı ile yürürlüğe girmiştir. Belediye, bu süreçte yalnızca imar ve kamu yararı doğrultusunda hareket etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB'den iş insani Mehmet İlhan Gülay'ın 'zorla bağış' iddiasına yalanlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 611661:
    O nasıl bir kamu yararı öyle!!! 560 milyar ne re de? Bi kamu yararı da ben alayım benim kiram 150bin lik olsun yeter.... 1 0 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    Kabul etmezler 0 0 Yanıtla
  • ahmet3353:
    zorla arsaya kon sonra kamu yararına de eşkiyamısınız belediye yöneticisimi 0 0 Yanıtla
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