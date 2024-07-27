İBB, Ekran Bağımlılığıyla Mücadele İçin Ücretsiz Psikoterapi Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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İBB, Ekran Bağımlılığıyla Mücadele İçin Ücretsiz Psikoterapi Hizmeti Sunuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), alkol ve madde bağımlılığının yanı sıra ekran bağımlılığıyla da mücadeleye katkı sağlıyor. İstanbul genelinde 5 merkezde yürütülen çalışmalar kapsamında, çocuklar ve yetişkinler için ücretsiz bireysel psikoterapi imkanı sunuluyor. İBB Bağımlılıkla Mücadele Birimlerine, Alo 153 Çözüm Merkezi üzerinden ulaşabilmek mümkün.

27.07.2024 12:13  Güncelleme: 12:14
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(İSTANBUL) - İBB, alkol ve madde bağımlılığının yanı sıra ekran bağımlılığıyla da mücadeleye katkı sağlıyor. İstanbul genelinde 5 merkezde yürütülen çalışmalar kapsamında,  çocuklar ve yetişkinler için ücretsiz bireysel psikoterapi imkanı sunuluyor. İBB Bağımlılıkla Mücadele Birimlerine, Alo 153 Çözüm Merkezi üzerinden ulaşabilmek mümkün.

Son yıllarda dijital teknolojilerin hızlı gelişmesi ve teknolojik cihazlara kolay ulaşılabilirlik, başta çocuklar olmak üzere ekran bağımlılığı konusunu gündeme getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal belediyecilik yaklaşımıyla hayata geçirdiği 'Bağımlılıkla Mücadele' hizmetlerine devam ediyor. Sosyal Uyum Destek Merkezleri (SUDEM) üzerinden yürütülen hizmet kapsamında; alkol, madde kullanım bozukluğu ve ekran (dijital) bağımlılığına yönelik rehabilitasyon gerçekleştiriliyor. İBB SUDEM'lerde koruyucu, önleyici ve rehabilite edici hizmetler bir arada sunuluyor. Bağımlı bireyler ve yakınlarına sosyal destek ve rehabilitasyon sağlanırken; toplumun genelinin bilinçlendirilmesi ve bağımlılıktan korunması amaçlanıyor.

Gereksinime göre psikoterapi

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, SUDEM'lerde, uzman klinik psikologlarca bağımlı tanısı konulan kişinin ihtiyaçlarına göre bireysel psikoterapi hizmeti veriliyor. Yine bireyin ihtiyacına göre kişi, ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) ve spor ile rehabilitasyon çalışmalarına yönlendiriliyor. Bağımlılığın bir "aile hastalığı" olması düşüncesinden hareketle, bireysel çalışmalara ek olarak yakınları da rehabilitasyon sürecine dahil edilebiliyor.

Çocuklarda önleyici çalışmalar, 5 merkezde ücretsiz hizmet

Çocukluklarda dikkat eksikliği, uyku bozukluğu, sosyal izolasyon ve akademik başarıda düşüş gibi olumsuz etkiler yaratabilen ekran bağımlılığı konusunda önleyici çalışmalar da yürütülüyor. Çocukların sağlıklı dijital alışkanlıklar geliştirmelerine yardımcı olmak için bireysel psikoterapi ve ergoterapinin yanı sıra ailelerle ve çocuklarla işbirliği içinde çalışılıyor. Ailelere yönelik psiko-eğitimler ve grup çalışmaları gibi atölye etkinlikleri düzenlenerek, ailelerin çocuklarının ekran sürelerini yönetmelerine destek sağlanıyor.

İBB tarafından ilk olarak 2022 yılında açılmaya başlayan SUDEM'ler halihazırda Ataşehir, Bağcılar, Esenyurt, Sultangazi ve Sultanbeyli olmak üzere 5 merkezde hizmet veriyor. Tüm İstanbulluların ücretsiz faydalanabileceği SUDEM'lere İBB Alo 153 Çözüm Merkezi üzerinden ulaşabilmek mümkün.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB, Ekran Bağımlılığıyla Mücadele İçin Ücretsiz Psikoterapi Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

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