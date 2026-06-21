İBB Genel Müdür Yardımcısı Kaçırıldı: 12 Gözaltı - Son Dakika
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İBB Genel Müdür Yardımcısı Kaçırıldı: 12 Gözaltı

21.06.2026 15:15
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İstanbul'da Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı, toplam 12 oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Karaal'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha yakalandı.

Böylece gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 12'ye yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?

Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Erhan Karaal, İstanbul, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Suç, Son Dakika

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