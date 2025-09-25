Bu resmen gasp! Taksicinin turistten aldığı paraya bakın - Son Dakika
Bu resmen gasp! Taksicinin turistten aldığı paraya bakın

Bu resmen gasp! Taksicinin turistten aldığı paraya bakın
25.09.2025 13:09
UKOME toplantısında turistlerden fazla ücret aldığı tespit edilen iki taksicinin çalışma ruhsatı iptal edildi. Bir taksicinin iki ayrı çekimde turisti 400 bin TL dolandırdığı öğrenildi.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapıldı.

Toplantıda, turist yolculardan fazla ücret aldıkları tespit edilen taksilerin çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi görüşüldü.

Gündem maddesinde, emniyet birimlerinin şikayetleri ve görüntülerin incelenmesinin sonucunda, taksi sürücülerinin, haksız kazanç, hanutçuluk, dolandırıcılık, görüntü almayı engelleme ve gayri yasal çalışma suçlarının işlendiğinin tespit edildiği belirtildi.

TURİSTİN KARTINDAN 400 BİN ÇEKTİ

Bu kapsamda, bir taksi sürücüsünün turist yolcunun kredi kartından 36 bin lira çektiği, başka bir taksi sürücüsünün ise turist yolcunun kredi kartından iki seferde toplam 400 bin lira çektiği tespit edildi.

Toplantıda yapılan oylamada, turist yolculardan fazla ücret alan taksilerin çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi kabul edildi.

FAZLA CEZA ALAN TAKSİCİ YENİDEN EĞİTİM ALACAK

UKOME'de taksi taşımacılarının veya sürücülerinin, aldığı ceza kapsamında Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesinin bir defada 30 gün veya bir yıl içerisinde toplam 60 gün ve üzeri süreyle beklemeye alınması durumunda yeniden eğitim alması zorunlu hale getirildi.

Bu kapsamda, taşımacıların veya şoförlerin, İBB Ulaşım Akademi tarafından verilecek olan mevzuat, İstanbul şehir bilgisi, güvenli sürüş tekniği, yabancı dil ve benzeri konulardaki zorunlu sınıf eğitimini tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları şartı aranıyor. Eğitim, 5 gün sürecek ve ücreti 15 bin lira olacak.

Toplantıda ayrıca taksimetre açmama, yanlış park, araçta sigara içilmesi, yetersiz ehliyet ve alkol kullanılması gibi taksi taşımacılarına yönelik 1019, sürücülere yönelik 707 cezanın karara bağlanması kabul edildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bu resmen gasp! Taksicinin turistten aldığı paraya bakın - Son Dakika

  • Ziya Dinç:
    verin cezasını çeksin baglayın arbasını3ay bak yapabiliyorum birdaha ama sunuda söyleyim kapalı çarşıda düdüklenen turistin hattı hesabı yok sadece taksiciyi deyil bu yerlerdeki esnafıda deşifre edin 0 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Bu resmen gasp! Taksicinin turistten aldığı paraya bakın
