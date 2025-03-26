İBB, İddialara Cevap Vererek Gerçekleri Paylaştı - Son Dakika
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İBB, İddialara Cevap Vererek Gerçekleri Paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında yer alan iddiaları yalanlayarak, 'demokrasiye darbe' girişimlerine karşı bilgi paylaştı. Bloomberg yarışmasından alınan ödül ve kişisel verilerin satıldığı iddialarını detaylı bir şekilde açıkladı.

26.03.2025 18:31  Güncelleme: 23:38
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kamuoyunda gündeme gelen bazı iddialara ilişkin açıklama yaparak, "demokrasiye darbe" girişimlerine karşı gerçekleri paylaştı. İBB, sosyal medya ve bazı haber mecralarında yer alan iki temel iddiaya karşılık detaylı bilgi vererek kamuoyunu bilgilendirdi.

"Bloomberg yarışmasından alınan ödül gizlendi" iddiası yalanlandı

İBB, 2022 yılında "Askıda Fatura" projesiyle Bloomberg Global Mayors Challenge yarışmasını kazanarak 1 milyon dolar ödül aldığını, bu ödülün hem yarışmanın resmi web sitesinde hem de İBB'nin internet sitesinde açıkça yer aldığını belirtti. Bazı çevrelerin, yarışmadan yüksek miktarda para kazanıldığı halde sadece 1 milyon lira alındığının gösterildiği yönündeki iddiası yalanlandı.

"Kişisel veriler satıldı" iddiası asılsız"

İBB ayrıca, "İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi" projesi kapsamında kişisel verilerin yabancı şirketlere satıldığı iddialarına da yanıt verdi. Açıklamada, söz konusu proje kapsamında USTDA'dan alınan hibeyle, hiçbir maliyet üstlenmeden bir Veri Analitiği Platformu kurulduğu ifade edildi. Hibeye ilişkin ödeme, USTDA'nin kendi standartları gereği doğrudan hizmet alınan firmaya yapıldı.

Verilerin yalnızca anonim trafik ve ulaşım bilgileriyle sınırlı olduğu, hiçbir kişisel verinin kullanılmadığı vurgulandı. Veri güvenliğinin, Cumhurbaşkanlığı genelgesi ve rehberine uygun şekilde sağlandığı ve tüm verilerin İBB veri merkezinde güvenli biçimde saklandığı belirtildi. Ayrıca projenin, 2022 yılında İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından incelendiği ve herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediği vurgulandı.

Kaynak: ANKA

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