İbb İddianamesi, Uluslararası Basında Geniş Yankı Uyandırdı

(ANKARA) - Görevden alınanİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu aleyhinde hazırlanan iddianame, önde gelen uluslararası yayın organlarında gündeme geldi. Haberler, davayı Türkiye'nin siyasi dengelerini, demokratik işleyişini ve yatırım ortamını etkileyebilecek bir süreç olarak değerlendiriyor; davanın muhalefeti hedef alan politik bir hamle olabileceği yorumlarına da yer veriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianame, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Dünyanın önde gelen gazeteleri ve haber kanalları, davayı Türkiye'nin siyasi dengelerini ve demokratik işleyişini derinden etkileyebilecek bir süreç olarak değerlendirdi.

İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesi, süreci "İmamoğlu'nun siyasetten tamamen dışlanmasını amaçlayan bir girişim" olarak nitelendirdi. Gazete, iddianamede yer alan 160 milyar TL'lik kamu zararı iddiasını "olağan dışı ve siyasi saiklerle hazırlanmış" şeklinde tanımladı. FT analizinde, tutuklamanın ardından başlayan protestolara ve Merkez Bankası'nın lirayı savunmak için yaptığı müdahalelere dikkat çekilerek, "Bu dava, Türkiye'nin siyasi istikrarını ve yatırım güvenliğini uzun yıllar etkileyebilir" ifadelerine yer verildi.

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi ise, davayı "Erdoğan'ın yargı üzerindeki etkisini pekiştirdiği yeni bir örnek" olarak yorumladı. Haberde, savcılığın İmamoğlu'nu "örgüt lideri" olarak tanımladığı ve iddianamede "şehri saran bir yapı" ifadesinin yer aldığı belirtildi. NYT analizinde, "İstanbul, Erdoğan için sadece bir şehir değil; siyasi kariyerinin başladığı sembolik bir alan. İmamoğlu'nun 2019 ve 2024 seçimlerindeki başarıları, iktidar açısından psikolojik bir eşik oluşturuyor" denildi.

ABD merkezli Associated Press (AP) İmamoğlu için 2 bin 345 yıla kadar hapis cezası istenmesini başlığa çektiği haberinde CHP lideri Özgür Özel'in "Eleştirenler, suçlamaları ana muhalefeti zayıflatmaya yönelik siyasi amaçlı bir girişim olarak görüyor. İmamoğlu'nun tutuklanması, Türkiye'de son on yılın en büyük kitlesel protesto dalgasını tetiklemişti" sözlerine yer verdi. Haberde ayrıca "Eleştirenler, suçlamaları ana muhalefeti zayıflatmaya yönelik siyasi amaçlı bir girişim olarak görüyor. İmamoğlu'nun tutuklanması, Türkiye'de son on yılın en büyük kitlesel protesto dalgasını tetiklemişti" ifadeleri yer aldı.

Reuters, İmamoğlu hakkında hazırlanan 4 bini aşkın sayfalık iddianamede 2 bin yılı aşan hapis cezası talebini öne çıkarırken, dosyayı "CHP'ye yönelik siyasi bir darbe girişimi" olarak niteleyen yorumlara yer verdi. Reuters ayrıca, iddianamede CHP'nin yasa dışı fonlarla finanse edildiği iddiasıyla kapatılmasının istendiğini ve bu sürecin Türkiye'de "yargı bağımsızlığına ve siyasi kutuplaşmaya dair endişeleri derinleştirdiğini" belirtti. Ajansa konuşan Teneo danışmanlık şirketi eş başkanı Wolfango Piccoli ise olası bir kayyum atamasının "Türkiye'nin en büyük ve ekonomik olarak en güçlü kentinin kontrolünü fiilen merkezi hükümete devredeceğini" ve bunun "ülkedeki siyasi kutuplaşmayı daha da derinleştirebileceğini" ifade etti.

ABD merkezli Washington Post gazetesi, Ekrem İmamoğlu aleyhine hazırlanan yaklaşık 3 bin 900 sayfalık iddianamey, "Savcı, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu bulunan İstanbul belediye başkanına 2 bin 352 yıl hapis cezası talep etti" başlıklı makalesinde gündeme getirdi. Makalede, "İmamoğlu'nun durumu, ülkede son on yılın en büyük protesto dalgasını tetikledi ve muhalefet süreci "hukuki değil, tamamen politik" olarak nitelendirirken, hükümet ise yargının bağımsız olduğunu savunuyor. Dava, Türkiye'de siyasi dengeler, muhalefetin gücü ve uluslararası yatırımcıların hukuki öngörülebilirlik algısı üzerinde ciddi etkiler yaratma potansiyeline sahip" denildi.

Almanya merkezli Der Spiegel, davayı "kurgulanmış ve sahnelenmiş bir süreç" olarak değerlendirdi. Alman dergisi, iddianameyi "dağınık, tutarsız ve siyasi kaygılardan beslenen bir metin" sözleriyle tanımladı. Dergi, İmamoğlu'nun avukatının "Bu dava korkudan besleniyor; o korku, İmamoğlu'nun Erdoğan'ı yenme ihtimalidir" sözlerine de yer verdi. Haberde ayrıca tutuklamanın ardından başlayan kitlesel protestoların, Türkiye'nin siyasi atmosferini belirgin biçimde değiştirdiği vurgulandı.

Euronews yayın kuruluşu, süreci "daha geniş kapsamlı bir baskı kampanyasının parçası" olarak değerlendirdi. Haberde, eleştirmenlerin bu davayı CHP'li diğer belediye başkanlarına yönelik soruşturmalarla birlikte "geçen yılki seçim başarısının ardından başlatılan daha geniş bir hukuki baskı dalgası" olarak gördükleri aktarıldı.

Fransa merkezli France24 yayın kuruluşu da iddianamenin Türkiye'deki siyasal kutuplaşmayı derinleştirebileceğine dikkat çekti. Haberde, "Yargı bağımsızlığına ilişkin endişeler artabilir; muhalefetin, demokratik sürece devletin müdahale ettiği yönündeki iddiaları güçleniyor" ifadeleri yer aldı. France24, davanın Türkiye'nin hem iç politik dengelerini hem de uluslararası imajını derinden etkileyebileceğini belirtti.

ABD merkezli Bloomberg haber ajansı, konuyu ekonomik boyutuyla ele aldı. Haberde, iddianamenin kamuoyuna açıklanmasının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüşler, tahvil faizlerinde yükseliş ve yabancı yatırımcıların hukuki öngörülebilirliğe dair endişelerinde artış yaşandığı belirtildi. Bloomberg ayrıca, sürecin yalnızca ekonomik değil, CHP içindeki liderlik dengeleri ve İmamoğlu'nun 2028 seçimlerindeki olası rolü açısından da belirleyici olabileceğini vurguladı.

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC News, davayı "son yılların en geniş kapsamlı siyasi soruşturmalarından biri" olarak tanımladı. Haberde, İmamoğlu'nun 142 ayrı suçlamayla yargılanacağı ve tutuklamanın ardından "son on yılın en büyük protesto dalgasının" yaşandığı ifade edildi. BBC, muhalefet cephesinden gelen "Bu süreç hukuki değil, tamamen politik" açıklamalarına yer vererek, "İmamoğlu davası Türkiye'de muhalefetin yargı yoluyla sindirilmesi tartışmasını yeniden alevlendirdi" değerlendirmesinde bulundu.