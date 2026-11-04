İBB, İncirli Köprüsü yan yolunu 15 gün kapatıp Marmaray köprüsünü yenileyecek

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), D-100 İncirli Köprüsü güçlendirme çalışmaları kapsamında Topkapı yönünde yan yolunun 15 gün süreyle trafiğe kapatılacağı ekonomik ömrünü tamamlamış olan Marmaray hattı üzerindeki köprünün tamamen yenileceğini duyurdu.

İBB, yapmış olduğu duyuruda D-100 İncirli Köprüsü'nde depreme karşı güçlendirme faaliyeti yürütüleceğini duyurdu. Topkapı yönü yan yol 8 Kasım Pazar günü saat 23.00 itibariyle geçici olarak araç trafiğine tamamen kapatılacak. Yan yoldaki traik akışı 15 gün boyunca ana arter olan D-100 Karayolu'na aktarılacak.

MARMARAY KÖPRÜSÜ YIKILIP YENİDEN YAPILACAK

Bakırköy'deki diğer bir çalışma ise Marmaray hattı üzerinde bulunan ve yapısal ömrünü tamamlamış köprüde olacak. Güvenlik riski taşıyan mevcut köprü kaldırılarak 60 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde bir köprü inşaa edilecek.

Bu proje nedeniyle 8 Kasım Pazar günü saat 00.00 itibariyla Adnan Kahveci Bulvarı, Beyaz Lale Sokak, Dumlupınar Sokak her iki yönde de araç geçişine kapatılacak. Marmaray köprü çalışmaları süresince araç trafiği Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Kilitbahir Sokak üzerinden sağlanacak. Yaya trafiğinin aksamaması içinde köprünün hemen yanına bir yaya rampası yapılacak.