İBB, İstanbul\'a 144 Yeni Metro Aracı Temin Edecek

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), M7 Kabataş-Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro Hattı'na 104, M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'na 40 araç olmak üzere toplam 144 yeni aracın entegre edileceğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, işletmesi devam eden M7 Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'na 104 ve 2025 yılında işletmeye açılacak olan M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'na 40 yeni metro aracı temin edecek. Yeni metro araçlarıyla M7 Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda sefer sıklığı en yoğun saatte 2 dakika, M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda ise en yoğun saatte 5 dakika aralıklarla gerçekleşecek.

İşletme kapasitesi yüzde 130 artırılacak

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Mecidiyeköy-Mahmutbey arasını kapsayan M7 Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın ilk etabını 2020 yılının Ekim ayında, Mecidiyeköy-Yıldız arasını kapsayan ikinci etabını 2023 yılı Ocak ayında tamamlayarak işletmeye açan İBB, mevcut 80 aracıyla en yoğun saatte 4.5 dakikalık sefer aralığı ile hizmet veriyor. Yapımı devam eden son etap Kabataş-Yıldız'ın da açılması ile toplam 19 istasyonu da tamamlanacak olan 24,5 km uzunluğundaki M7 Metro Hattı, toplam 184 araçla en yoğun saatte 2 dakikalık sefer aralığı ile İstanbul'daki ulaşıma katkı sağlayacak. Böylelikle M7 Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın işletme kapasitesi yüzde 130 artırılmış olacak.

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattına 40 yeni araç

Nüfusu 1 milyon 600 bini aşan 3 ilçeyi tek hatta birbirine bağlayacak 'Ümraniye-Ataşehir-Göztepe' metrosu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışmalarını sürdürüyor. 2025 yılında işletmeye açılacak olan M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı için bir yandan yapım çalışmaları sürerken, diğer yandan hatta hizmet verecek olan 40 yeni metro aracı da hazırlanıyor.

13 kilometrelik rota üzerinde bulunan 11 istasyonla, tek yönde saatte 44 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye sahip olan hattın, 23 dakikalık tek yöndeki yolculuk süresiyle en yoğun saatte 5 dakikalık sefer aralığı ile hizmet vermesi planlanıyor.