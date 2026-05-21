İbb İştiraki Boğaziçi A.Ş. Soruşturmasında 25 Kişi Hakkında Tutuklama Kararı Verildi
21.05.2026 23:05  Güncelleme: 23:48
İBB iştiraki Boğaziçi A.Ş.'ye yönelik ihale usulsüzlüğü soruşturmasında 33 kişiden 25'i tutuklandı, 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

(İSTANBUL) İBB iştiraki Boğaziçi A.Ş.'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen 33 kişiden 25'i hakkında tutuklama, 8 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında pazartesi sabahı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne yönelik bir operasyon düzenlenmiş, 57 kişi gözaltına alınmıştı. Daha sonra gözaltına alınanlarla birlikte sayı 60'a çıkarken, Başsavcılıktan yapılan açıklamada şirketin bazı ihalelerinde 'mevzuata aykırılık', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç gelirlerinin aklanması' iddialarına yer verilmişti.

25 İSME TUTUKLAMA

Gözaltındaki isimler bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Saat 16.00 sıralarında savcılık işlemleri tamamlanan isimlerden 33'ü tutuklama, 27'si ise adli kontrol uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik de 25 kişi hakkında tutuklama, 8 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
