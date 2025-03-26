İBB, Kadir Gecesi'nde İstanbul'da Büyük İftar Sofrası Kurdu - Son Dakika
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İBB, Kadir Gecesi'nde İstanbul'da Büyük İftar Sofrası Kurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesi'nde Saraçhane'de kurduğu iftar sofrasında binlerce İstanbullu'yu bir araya getirdi. Etkinlik, toplumsal dayanışmanın simgesi haline geldi.

26.03.2025 21:59  Güncelleme: 00:24
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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadir Gecesi'nde, İstanbul halkını Saraçhane'de kurulan büyük iftar sofrasında bir araya getirdi.

8 gündür protesto ve gösterilere sahne olan İBB Saraçhane'de iftar programı yapıldı. Belediyenin havuzlu bahçesi ve Saraçhane Parkı'na kurulan iftar sofrasına binlerce İstanbullu katıldı. Tüm vatandaşlara açık olarak düzenlenen etkinlikte, Ramazan ayının manevi iklimi, dostluk, dayanışma ve birlik duyguları eşliğinde paylaşıldı.

Dayanışma sofrası: "Millet İftarı"

İBB tarafından organize edilen bu büyük buluşma, sadece bir iftar etkinliği olmanın ötesine geçerek, son dönemde yaşanan hukuksuzluklara karşı verilen toplumsal dayanışmanın da simgesi haline geldi. Halkın yoğun katılım gösterdiği program, İstanbul'un direnci ve kararlılığı adına güçlü bir mesaj niteliği taşıdı.

"Saraçhane, direnişin ve dayanışmanın sembolü

İBB'nin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programı, İstanbul'un kalbi Saraçhane'de binlerce kişinin katılımıyla anlam kazandı. İBB Saraçhane Binası'nın yanı sıra karşısındaki Saraçhane Parkı da vatandaşların iftar sofralarıyla dolup taştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB, Kadir Gecesi'nde İstanbul'da Büyük İftar Sofrası Kurdu - Son Dakika

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