İBB, Kanal İstanbul Güzergahındaki İmar Projelerine Karşı Önlemler Alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB, Kanal İstanbul Güzergahındaki İmar Projelerine Karşı Önlemler Alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kanal İstanbul güzergahındaki imar projelerinin su kaynakları ve ekolojik denge üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak, yasal süreçleri takip edeceğini açıkladı. İSKİ, ilgili mevzuata aykırı projelerin su ve atık su hizmetlerinden mahrum bırakılacağını duyurdu.

09.02.2025 12:24  Güncelleme: 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İSKİ Genel Müdürlüğü ve İGDAŞ'ın, Kanal İstanbul güzergahında yürütülen 'mevzuata aykırı' imar planları kapsamında ilgili yasal süreçleri takip ettiğini belirtti. Belediyeden yapılan bilgilendirmede, "İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı ve çevresindeki içme suyu havzaları, yoğun yapılaşma tehdidi altındadır. Arnavutköy ilçesine bağlı Baklalı, Boyalık, Dursunköy ve Sazlıbosna mahallelerinde yürütülen büyük ölçekli konut projeleri, İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği'ne aykırılık teşkil etmekte olup, bu husus ilgili yargı mercilerine taşınmıştır." denildi.

İBB, İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı ve çevresindeki içme suyu havzalarının, yoğun yapılaşma tehdidi altında olduğunu belirterek, Kanal İstanbul güzergahında yürütülen bazı projelere ilişkin bilgilendirme yaptı.

"Arnavutköy ilçesine bağlı Baklalı, Boyalık, Dursunköy ve Sazlıbosna mahallelerinde yürütülen büyük ölçekli konut projeleri, İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği'ne aykırılık teşkil etmekte olup, bu husus ilgili yargı mercilerine taşınmıştır." denilen bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'un su güvenliğinin tehlikeye girmemesi adına yasal yetkiler çerçevesinde gerekli önlemler alınmıştır"

"Arnavutköy Sazlıbosna Mevkii'nde toplam 24.150 konut ve 1.121 dükkandan oluşan projeler için 28 ihale düzenlenmiştir. Ancak, bu projelere ilişkin altyapı ve imar planlarının su kaynakları ve İstanbul'un ekolojik dengesi üzerindeki etkileri açısından yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. İSKİ'nin yaptığı teknik incelemeler sonucunda, bölgede planlanan projelerin; nüfus yoğunluğu açısından izin verilen sınırları aştığı, dere yataklarının yapılaşmaya açıldığı, arıtma tesisleri ve su havzalarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenlerle, İstanbul'un su güvenliğinin tehlikeye girmemesi adına yasal yetkiler çerçevesinde gerekli önlemler alınmıştır. İSKİ, su havzalarının korunması ve içme suyu kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi amacıyla, ilgili mevzuata aykırılık teşkil eden projelere su ve atık su hizmeti sunulmayacağını kamuoyuna duyurmuştur. Bu çerçevede; şantiyelere verilen su abonelikleri iptal edilmiştir, mevcut yapıların su ve atık su abonelikleri bulunmamaktadır, içme suyu, yağmur suyu ve atık su bağlantıları için yapılan yeni başvurular reddedilmiştir.

Bu kararlar, İstanbul'un su kaynaklarını koruma ve sürdürülebilir su yönetimini sağlama amacıyla alınmış olup, ilgili mevzuat kapsamında uygulanmaya devam edilecektir."

Yargı kararları anımsatıldı

İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin, Dursunköy Mahallesi'nde yer alan Emlak Konut-THY projesine ait imar planlarını, 8 Temmuz 2024 tarihinde iptal etttiği anımsatılan bilgilendirme, "Ayrıca, İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin rezerv alan ilanı ve 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği kararlarını hukuka aykırı bularak iptal etmiştir. Mahkeme, projelerin bilimsel ve teknik dayanaklardan yoksun olduğunu tespit etmiştir. Baklalı ve Boyalık mahallelerindeki projelerle ilgili açılan davalar devam etmektedir. Mahkeme kararlarında, su havzalarını tehdit eden yapılaşmalara karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtilmiştir. Bu çerçevede, İBB ve bağlı kuruluşları, yürürlükteki yasal mevzuat doğrultusunda hareket etmekte olup, su havzalarının korunmasına yönelik hukuki süreçleri titizlikle takip etmektedir." denildi.

İGDAŞ'ın aldığı tedbirler

Bilgilendirmede, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (İGDAŞ), Kanal İstanbul güzergahındaki bazı yeni doğal gaz taleplerini değerlendirdiği ve hukuki süreçler çerçevesinde kararlarını aldığı aktarılarak, "Dursunköy Mahallesi'nde yürütülen Emlak Konut GYO Yenişehir Evleri Projesi için yapılan konutlara doğal gaz bağlantı talebi, imar planının iptal edilmesi nedeniyle reddedilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olarak, İstanbul'un su havzalarını ve doğal kaynaklarını koruma sorumluluğumuz gereği, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Bu süreçte, tüm ilgili tarafları; mevzuata uygun hareket etmeye, ekolojik dengeyi ve su kaynaklarını gözeten bir planlama anlayışı benimsemeye, yargı kararlarına saygı göstermeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Belediye, İstanbul, Politika, Güncel, Çevre, Hukuk, Yaşam, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB, Kanal İstanbul Güzergahındaki İmar Projelerine Karşı Önlemler Alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Öcalan’dan terör örgütüne mektup: PKK’yı ben kurdum, ben dağıtıyorum Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum
12:22 Afyonkarahisar’da tartışma yaratacak Burger King açılışı Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı
11:54 Keita Balde’den ses getirecek Wanda Nara itirafı Görüntü ortaya çıktı Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
10:09 ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi
10:08 Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı Detaylar ortaya çıktı Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı
10:08 İzmir’de masaj salonlarına fuhuş baskını 15 kadın kurtarıldı İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:34 Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2025 13:13:01. #1.11#
SON DAKİKA: İBB, Kanal İstanbul Güzergahındaki İmar Projelerine Karşı Önlemler Alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.