İBB, Kavacık'taki Zararlı Böcek İstilasını Önlemek İçin Hasta Ağaçları Kaldıracak

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kavacık Köprülü Kavşağı üzerinde tespit edilen zararlı böcek istilası nedeniyle hasta ağaçları alandan uzaklaştıracak. Böcekten arındırılacak alan, bir yıl içinde yeniden ağaçlandırılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kavacık Köprülü Kavşağı üzerinde tespit edilen zararlı böcek istilası nedeniyle hasta ağaçları alandan uzaklaştıracak. Böcekten arındırılacak alan, bir yıl içinde yeniden ağaçlandırılacak. İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ile İstanbul İl ve Beykoz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışmalar sonucunda, Kavacık Köprülü Kavşağı'nda bulunan ağaçlarda zararlı böcek istilası belirlendi. Yapılan incelemelerde, 47 adet akçaağaçta ölümcül ve bulaşıcı bir tür olan Turunçgil uzun antenli böceği (Anoplophora spp.) tespit edildi.

İstilacı özelliğe sahip bu böceğin bölgedeki diğer ağaç türlerine ve çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla hastalıklı ağaçlar alandan uzaklaştırılacak. Uzmanlar, zararlının tamamen ortadan kaldırılabilmesi için alanın yaklaşık bir yıl süreyle takip edileceğini bildirdi. Bu sürecin ardından, böceğin konukçusu olmayan ağaç türleriyle alanın yeniden ağaçlandırılması planlanıyor.