(İSTANBUL) İBB, 2026-2027 kış sezonuna yönelik hazırlıklarını AKOM'da düzenlenen koordinasyon toplantısıyla tamamlandığını duyurdu. 4 bin 781 kilometrelik yol ağında 12 bin 838 personel ve 3 bin 323 araçla 637 noktada 7/24 görev yapacak olan İBB; 59 BEUS istasyonu, mobil büfeler ve evsizlere yönelik barınma hizmetleriyle kış boyunca sahada olacak. Kar yağışının en kuvvetli olasılıkla ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süreçte gerçekleşeceği öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerin zamanında alınarak meydana gelebilecek sorunların koordineli olarak çözülebilmesi için "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı"nı gerçekleştirdi. İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nda (AKOM) İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy başkanlığında yapılan toplantıya İBB Genel Sekreter Yardımcıları ve ilgili birimlerin yanı sıra Emniyet, AFAD, Jandarma, Karayolları, İCA, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA) gibi kurumların yetkilileri de katıldı.

UZUN VADELİ TAHMİN: ŞİDDETLİ EL-NİNO ETKİSİ VE OCAK BAŞI KAR BEKLENTİSİ

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı sunumda uzun süreli hava tahminlerini paylaştı. AKOM koordinasyonunda paylaşılan meteorolojik değerlendirmeye göre; sonbahar aylarında İstanbul'da yağışlar mevsim normallerinin yüzde 180 ila yüzde 200 üzerine çıkarak eylülde metrekareye 122 kilogram, ekimde ise 185 kilogram seviyelerine ulaştı. Kış sezonu boyunca da şiddetli El-Nino koşullarının etkisiyle yağışların normaller civarı ve yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sıcaklıkların aralık ayının son haftasından itibaren kış değerlerine gerileyeceği, kar yağışı için en kuvvetli ihtimalin ise ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süreçte gerçekleşeceği öngörülüyor. Mart ayının ise daha ılıman ve yağışlı geçeceği tahmin edilirken, kış boyunca 1 ila 3 günlük ani kutup soğuklarının kar örtüsü oluşturabileceği vurgulandı.

KAR KÜREME VE MÜDAHALE KAPASİTESİ

İBB, kent içi ulaşımın aksamaması ve yolların açık tutulması için sahadaki müdahale kapasitesini artırdı. Bu kış şartlarıyla mücadelede 12 bin 838 personel ve 3 bin 323 araç ile iş makinesi görev yapacak. İBB sorumluluk ağında yer alan 4 bin 781 kilometrelik güzergahta, 637 ana müdahale noktasında ekipler 7/24 teyakkuzda bulunacak.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları tarafından kış şartlarının ağırlaştığı günlerde anlık yolcu yoğunluğuna göre esnek ek seferler devreye alınacak; metro ve tramvay seferleri, vapur seferleri uzatılabilecek.

KRİTİK GÜZERGAHLAR VE YAYA ALANLARI

Ekipler; meydanlar, metro giriş ve çıkışları, otobüs durakları, üst/alt geçitler, vapur iskeleleri, hastaneler ve okullar gibi yaya hareketliliğinin yoğun olduğu noktalarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları yapacak. Yoğun kar ve fırtına kaynaklı buz sarkıtları, devrilen ağaçlar, riskli yön tabelaları ve tehlike arz eden parçalara hızla müdahale edilecek. Ayrıca su baskını risklerine karşı İSKİ ve Yol Bakım birimlerince 2 kamyon dolusu kum torbası kriz noktalarında hazır bulundurulacak.

BUZLANMA ERKEN UYARI SİSTEMİ (BEUS)

İstanbul genelinde ana arter ve otoyol güzergahlarına kurulu 59 BEUS istasyonundan (İBB: 40, İCA-KMO: 11, KGM: 8) gelen sensör verileri doğrultusunda ekipler anlık olarak uyarılacak ve yönlendirilecek. Sistem üzerinden yol sıcaklığı, ıslaklık, tuz/kimyasal yoğunluğu gibi meteorolojik göstergeler takip edilerek don ve gizli buzlanmaya erkenden müdahale edilecek. Sahadaki operasyonlar ise AKOM Afet Yönetim Bilgi Sistemi (AKOMAYS) ve araç takip sistemleri üzerinden dijital haritalarla anlık yönetilecek.

ARAÇ KURTARMA VE KÖY YOLLARI TEDBİRLERİ

Ana arterler ve çevre yollarında trafiği aksatacak arıza, kaza ve mahsur kalma olaylarına karşı kilit noktalarda vinç ve çekiciler konuşlandırılacak. Daralan ara sokaklara, yokuşlara ve trafik yoğunluğuna hızlı müdahale edebilmek amacıyla 4x4 arazi araçları tuz torbalarıyla öncü müdahale ekibi olarak sahaya sürülecek. Kırsal bölgelerde ise muhtarlıklar ve ilçe belediyeleriyle koordinasyon sağlanarak köy yollarının açık kalması temin edilecek.

EVSİZLERE KIŞ HİZMETİ

2 Kasım 2026 tarihi itibarıyla evsiz vatandaşlara yönelik kış koruma hizmeti başlatıldı. Zabıta ve saha ekiplerince yönlendirilen vatandaşlar; sağlık taramasının ardından erkekler Esenyurt İSTAÇ Eğitim Binası'nda, kadınlar Tuzla BAHAR Merkezi Spor Salonu'nda, aileler ise anlaşmalı otellerde misafir ediliyor. Halihazırda 380 evsiz vatandaşın barınma, bakım ve iaşe ihtiyaçları karşılanıyor.

MOBİL BÜFELER VE ACİL DESTEK HİZMETLERİ

Kentin kritik geçiş noktalarında, gişelerde, köprü girişlerinde, hastane önlerinde ve transfer merkezlerinde İstanbulluların mağduriyet yaşamaması için mobil büfeler hazır bekletilecek. Yollarda kalan sürücülere sıcak çorba, çay, kek ve kumanya ikram edilecek. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık çıkışları, Mahmutbey ve Çamlıca gişeleri ile Hadımköy güzergahı gibi ana arterlerde mobil tuvaletler hizmet verecek. Sokak hayvanlarının kış koşullarından olumsuz etkilenmemesi için ise Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tedavi, besleme ve bakım desteğini sürdürecek.