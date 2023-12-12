İBB Kız Yurdu\'nda Zeren Ertaş\'ın ailesiyle buluşma

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi, akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, Aydın'daki KYK yurdundaki asansör kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ailesi Serpil ve Akın Ertaş çifti ile kızlarının adının verildiği Kadıköy'deki İBB Kız Yurdu'nda bir araya geldi. Yurt öğrencileriyle birlikte aileyi karşılayan Dr. İmamoğlu, Ertaş çiftine yurt binasını gezdirdi. 225 genç kız öğrenciye yuva olan yurda, kızlarının adı verildikten sonra ilk ziyaretini yapan ailenin duygularına, Dr. İmamoğlu ve yurt öğrencileri ortak oldu.

İBB, önceki dönemde bir vakfa öğrenci yurdu olarak tahsis edilen kurum mülkünü, depreme karşı güçlendirdi. Çalışmanın ardından Kadıköy İkbaliye (Hasanpaşa) Mahallesi'ndeki binayı, İBB Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu olarak hizmete açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış töreninde, yurt binasının Aydın'ın Efeler ilçesinde KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki asansör kazasında yaşamını yitiren Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. sınıf öğrencisi Zeren Ertaş'ın adını taşıyacağını açıkladı.

Kaybettikleri kızlarının isminin yurt binasına verilmesi için onay veren Serpil Ertaş ve Akın Ertaş, "Zeren Ertaş İBB Kız Öğrenci Yurdu"nda Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ve yurt öğrencileri tarafından ağırlandı.

Dr. İmamoğlu, Ertaş ailesinin ziyaretinde yurt öğrencileri ve görevli çalışanlarla birlikte aileye eşlik etti. Dr. İmamoğlu rehberliğinde yurt binasını gezen Ertaş ailesi, yurttaki imkanlara tanıklık etti, görevliler tarafından bilgilendirildi. Kısa gezinin ardından Dr. İmamoğlu ve yurt öğrencileri aile ile bir araya geldi. 225 genç kız öğrenciye yuva olan yurda, kızlarının adı verildikten sonra ilk ziyaretini yapan ailenin duygularına, Dr. İmamoğlu ve yurt öğrencileri ortak oldu.