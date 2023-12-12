 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İBB Kız Yurdu'nda Zeren Ertaş'ın ailesiyle buluşma - Son Dakika
Üye Girişi

İBB Kız Yurdu'nda Zeren Ertaş'ın ailesiyle buluşma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, Aydın'da yaşamını yitiren Zeren Ertaş'ın ailesiyle Kadıköy'deki İBB Kız Yurdu'nda bir araya geldi. Yurt öğrencileriyle birlikte aileyi karşılayan Dr. İmamoğlu, Ertaş çiftine yurt binasını gezdirdi.

İBB Kız Yurdu\'nda Zeren Ertaş\'ın ailesiyle buluşma
12.12.2023 - 18:04,
Abone Ol

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi, akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, Aydın'daki KYK yurdundaki asansör kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ailesi Serpil ve Akın Ertaş çifti ile kızlarının adının verildiği Kadıköy'deki İBB Kız Yurdu'nda bir araya geldi. Yurt öğrencileriyle birlikte aileyi karşılayan Dr. İmamoğlu, Ertaş çiftine yurt binasını gezdirdi. 225 genç kız öğrenciye yuva olan yurda, kızlarının adı verildikten sonra ilk ziyaretini yapan ailenin duygularına, Dr. İmamoğlu ve yurt öğrencileri ortak oldu.

İBB, önceki dönemde bir vakfa öğrenci yurdu olarak tahsis edilen kurum mülkünü, depreme karşı güçlendirdi. Çalışmanın ardından Kadıköy İkbaliye (Hasanpaşa) Mahallesi'ndeki binayı, İBB Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu olarak hizmete açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış töreninde, yurt  binasının Aydın'ın Efeler ilçesinde KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki asansör kazasında yaşamını yitiren Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. sınıf öğrencisi Zeren Ertaş'ın adını taşıyacağını açıkladı.

Kaybettikleri kızlarının isminin yurt binasına verilmesi için onay veren Serpil Ertaş ve Akın Ertaş, "Zeren Ertaş İBB Kız Öğrenci Yurdu"nda Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ve yurt öğrencileri tarafından ağırlandı.

Dr. İmamoğlu, Ertaş ailesinin ziyaretinde yurt öğrencileri ve görevli çalışanlarla birlikte aileye eşlik etti. Dr. İmamoğlu rehberliğinde yurt binasını gezen Ertaş ailesi, yurttaki imkanlara tanıklık etti, görevliler tarafından bilgilendirildi. Kısa gezinin ardından Dr. İmamoğlu ve yurt öğrencileri aile ile bir araya geldi. 225 genç kız öğrenciye yuva olan yurda, kızlarının adı verildikten sonra ilk ziyaretini yapan ailenin duygularına, Dr. İmamoğlu ve yurt öğrencileri ortak oldu.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Kadıköy, Aydın, Sivil Toplum, İstanbul, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Kız Yurdu'nda Zeren Ertaş'ın ailesiyle buluşma - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:16:23. #1.11#
SON DAKİKA: İBB Kız Yurdu'nda Zeren Ertaş'ın ailesiyle buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement