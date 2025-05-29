İBB, Koruma Müdürü Hakkında İddiaları Yalanladı

(İSTANBUL) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Başkan Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın hakkında, "lüks evde oturuyor, 10 maaş alıyor" şeklindeki iddiaları yalanlayarak, Akın'ın aylık maaşının 87.000 lira olduğunu, İBB lojmanlarında oturduğunu açıkladı. İddialara karşı gerekli hukuki girişimlerin başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Başkan Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın hakkında sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. İBB tarafından yapılan açıklamada, Mustafa Akın'a 10 farklı iştirak şirketinden maaş verildiği, aylık 1,5 milyon TL gelir elde ettiği, Etiler'de lüks bir evde yaşadığı ve yolsuzluk nedeniyle görevden alındığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı vurgulandı. İBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mustafa Akın'a 1,5 milyon maaş iddiası

Yalan: Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın'a İBB tarafından aylık 1.5 milyon TL maaş ödendiği, Etiler'de lüks evde yaşadığı, 10 iştirak şirketine danışman yapıldığı ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle görevden alındığı.

"Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görev yapmış, sicili temiz, liyakatli bir kamu görevlisidir"

Gerçek: Mustafa Akın, İBB Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunda Daire Başkanı olarak görev yapan bir devlet memurudur. Aylık maaşı 87.000 TL'dir. Sadece Boğaziçi Yönetim AŞ'de yönetim kurulu üyesidir ve bu görevden aldığı huzur hakkı 42.500 TL'dir. Etiler'de lüks bir konutta değil, Etiler İBB lojmanlarında oturmaktadır. Mustafa Akın daha önce Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görev yapmış, sicili temiz, liyakatli bir kamu görevlisidir.

Bu yalan haberler, kamuoyunu yanıltarak Mustafa Akın'ın haksız tutuklamasını meşrulaştırma ve kişisel itibarsızlaştırma amacı taşımaktadır. Hem Mustafa Akın'ın ailesi kişisel olarak hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumsal olarak bu iftira ve yalanlara karşı gerekli hukuki girişimleri başlatmıştır.