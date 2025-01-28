İBB Küçükçekmece'de Taşkın Projelerini Başlattı - Son Dakika
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İBB Küçükçekmece'de Taşkın Projelerini Başlattı

İBB Küçükçekmece\'de Taşkın Projelerini Başlattı

İBB, Küçükçekmece'de yağmur suyu taşkınlarını önlemek için 800 milyon lira yatırımla projelere başladı.

28.01.2025 16:16
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Küçükçekmece'de yağmur suyu kaynaklı taşkınların ve çevre kirliliğinin önlenmesi için hayata geçireceği projelerin temel atma töreni yapıldı.

Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gururla ve keyifle hizmet yaptıklarını söyledi.

İmamoğlu, "Bu hizmetlerimizin, insanlarımızı mutlu etmesini, onların hayatına değer katmasını ve onların hayatını kaliteli hale getirmesini diliyoruz." dedi.

Haklarındaki soruşturmalar kapsamında tutuklanmalarının ardından görevlerinden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a selam ve sevgilerini gönderen İmamoğlu, bugün yaklaşık 800 milyon liralık yatırımın temel atma törenini yaptıklarını anlattı.

Ekrem İmamoğlu, bugün yapılan projelerin şehir kurulurken ihmal edilmiş yatırımlar olduğunu kaydetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında açılan soruşturmalara da değinen İmamoğlu, "Taktikleri her gün farklı modellere dönüştürülüyor. Yetinmiyorlar, ne yapıyorlar; 'Soruşturma açalım.' diyorlar. Yani konuşurken soruşturmaların biri birini kovalıyor. 'Yoktan davalar çıkaralım, şunları siyasetin dışına bir atalım. Ekrem İmamoğlu'nu oradan koparalım. Biz, yolumuza devam edelim.' Tabii amaçlarının ne olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

"Taşkın görüntülerine inşallah Küçükçekmece'de son vermiş olacağız"

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa ise hem doğanın hem de tarihin bir araya geldiği özel bölgede önemli projeleri hayata geçirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Başa, proje kapsamında 11 mahallenin yer aldığını kaydederek, "Bu mahallelerimizde 10 bin metre yağmur suyu, şebeke ve kolektör hattı inşaatı gerçekleştireceğiz. Yine 34 bin 200 metre de atık su kolektör ve şebeke imalatlarını yapacağız. Yine burada özellikle problem olan Nakkaşdere ve Kaynarca derelerinde 580 metrede dere ıslahı imalatını yaparak bu taşkın görüntülerine inşallah Küçükçekmece'de son vermiş olacağız." ifadesini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Hep birlikte eşitleneceğiz"

İmamoğlu, törenin ardından bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 27 Ocak'taki yazılı açıklamasında kendisine yönelik, "belediye imkanlarını bırakıp sade vatandaş olarak yarışlara katılmasına" ilişkin ifadelerinin hatırlatması üzerine, "Hep birlikte eşitleneceğiz, merakınız olmasın. Sade vatandaşız zaten." dedi.

Kaynak: AA

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