Erhan Karaal'ın Kaçırılması Olayının Şüphelilerinden Birinin 22 Suçtan Kaydı Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erhan Karaal'ın Kaçırılması Olayının Şüphelilerinden Birinin 22 Suçtan Kaydı Çıktı

19.06.2026 12:23  Güncelleme: 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldıktan sonra Tuzla'da atıl bir fabrikada el ve ayakları bağlı halde bulundu. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden birinin 22 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN- Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Önceki akşam Maltepe'deki evinin önünden kaçırılan ve bu sabah polis tarafından Tuzla Orhanlı'da atıl bir fabrika binasında el ve ayakları bağlı şekilde bulunan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kaldırıldığı Tuzla Devlet Hastanesi'nden bir başka hastaneye sevk edildi. kaçırma olayının şüphelisi olarak diğer 7 kişiyle birlikte gözaltına alınan ve Tuzla'da olay yerine yakın bölgede üzerindeki silahla birlikte yakalanan İ.A'nın 99 doğumlu olduğu, yağma, kasten yaralama olmak üzere 22 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Silivri'de görülmeye devam eden 414 sanıklı İBB Davası'nın tutuksuz sanıklarından İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, önceki akşam Maltepe'deki evinin yakınında kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı. Avukatı Tayfun Taşlıoğlu, Karaal'ın çocuklarıyla birlikte yürüyüşe çıktığı sırada yanına yaklaşan araçtan inen kişilerce darp edilerek kaçırıldığını duyurmuş, Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri de şüphelilerin yakalanması için kolluk güçlerine talimat verildiğini belirtmişlerdi.

BAŞSAVCILIK: 8 KİŞİ GÖZALTINDA

Erhan Karaal, bu sabah polislerce bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin bir bilgilendirme yapan Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı sayısını 8 kişi olarak duyurdu. Başsavcılık bilgilendirmesi şöyle: ?"2026 günü İlimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılması olayına ilişkin yürütülen soruşturmada Erhan Karaal bulunmuş olup 8 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam edilmektedir."

ÖLDÜRESİYE DÖVÜLMÜŞ

Erhan Karaal'ın son durumuyla ilgili avukatı Tayfun Taşlıoğlu, ANKA'ya bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, öldüresiye dövüldüğü anlaşılan Karaal, Tuzla'da atıl bir fabrika binasında el ve ayakları bağlı olarak bulundu. Doktorların yakınlarına verdiği bilgiye göre hayati tehlikesi bulunmayan Karaal, Tuzla Devlet Hastanesi'nden yakındaki bir başka hastaneye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN 22 SUÇ KAYDI VAR

Ayrıca emniyet kaynakları da Karaal'ın, atıl şekilde bulunan prefabrik yapıda elleri kolları bağlı olarak bulunduğunu doğruladı. Emniyet kaynakları, olay yerinde üzerinde silah bulunan ve Karaal'a yemek getirdiğini söylenen İ.A.'nın silahıyla birlikte gözaltına aldığını bildirdi. 99 doğumlu İ.A'nın; yağma, kasten yaralama olmak üzere 22 suç kaydının olduğu da öğrenildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Erhan Karaal, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, İstanbul, Maltepe, Güncel, Tuzla, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erhan Karaal'ın Kaçırılması Olayının Şüphelilerinden Birinin 22 Suçtan Kaydı Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 milyar TL’lik “La Casa De Samsun“ davasında karar çıktı: Bu hikayede yanan ben oldum 16 milyar TL'lik "La Casa De Samsun" davasında karar çıktı: Bu hikayede yanan ben oldum
İsmail Kartal’ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasını çürüten görüntüler Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasını çürüten görüntüler
İsmail Kartal’ın Aziz Yıldırım’dan ilk isteği Duyanlar “Süper“ diyor İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'dan ilk isteği! Duyanlar "Süper" diyor

12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
12:08
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi Sonuçlar hayli şaşırtıcı
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi! Sonuçlar hayli şaşırtıcı
12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
11:59
Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler
Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay! Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler
11:06
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan “Lübnan Yanmalı“ dedi
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi
10:51
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 12:47:56. #7.13#
SON DAKİKA: Erhan Karaal'ın Kaçırılması Olayının Şüphelilerinden Birinin 22 Suçtan Kaydı Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.