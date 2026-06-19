Erhan Karaal'ın Kaçırılması Olayının Şüphelilerinden Birinin 22 Suçtan Kaydı Çıktı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN- Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Önceki akşam Maltepe'deki evinin önünden kaçırılan ve bu sabah polis tarafından Tuzla Orhanlı'da atıl bir fabrika binasında el ve ayakları bağlı şekilde bulunan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kaldırıldığı Tuzla Devlet Hastanesi'nden bir başka hastaneye sevk edildi. kaçırma olayının şüphelisi olarak diğer 7 kişiyle birlikte gözaltına alınan ve Tuzla'da olay yerine yakın bölgede üzerindeki silahla birlikte yakalanan İ.A'nın 99 doğumlu olduğu, yağma, kasten yaralama olmak üzere 22 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Silivri'de görülmeye devam eden 414 sanıklı İBB Davası'nın tutuksuz sanıklarından İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, önceki akşam Maltepe'deki evinin yakınında kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı. Avukatı Tayfun Taşlıoğlu, Karaal'ın çocuklarıyla birlikte yürüyüşe çıktığı sırada yanına yaklaşan araçtan inen kişilerce darp edilerek kaçırıldığını duyurmuş, Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri de şüphelilerin yakalanması için kolluk güçlerine talimat verildiğini belirtmişlerdi.

BAŞSAVCILIK: 8 KİŞİ GÖZALTINDA

Erhan Karaal, bu sabah polislerce bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin bir bilgilendirme yapan Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı sayısını 8 kişi olarak duyurdu. Başsavcılık bilgilendirmesi şöyle: ?"2026 günü İlimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılması olayına ilişkin yürütülen soruşturmada Erhan Karaal bulunmuş olup 8 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam edilmektedir."

ÖLDÜRESİYE DÖVÜLMÜŞ

Erhan Karaal'ın son durumuyla ilgili avukatı Tayfun Taşlıoğlu, ANKA'ya bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, öldüresiye dövüldüğü anlaşılan Karaal, Tuzla'da atıl bir fabrika binasında el ve ayakları bağlı olarak bulundu. Doktorların yakınlarına verdiği bilgiye göre hayati tehlikesi bulunmayan Karaal, Tuzla Devlet Hastanesi'nden yakındaki bir başka hastaneye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN 22 SUÇ KAYDI VAR

Ayrıca emniyet kaynakları da Karaal'ın, atıl şekilde bulunan prefabrik yapıda elleri kolları bağlı olarak bulunduğunu doğruladı. Emniyet kaynakları, olay yerinde üzerinde silah bulunan ve Karaal'a yemek getirdiğini söylenen İ.A.'nın silahıyla birlikte gözaltına aldığını bildirdi. 99 doğumlu İ.A'nın; yağma, kasten yaralama olmak üzere 22 suç kaydının olduğu da öğrenildi.