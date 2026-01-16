İbb Kültür AŞ'den Çocuklara Renkli Sömestir Programı

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ, sömestir tatilinde çocuklar ve gençler için kültür ve sanatı daha erişilebilir kılan özel bir kampanya ve etkinlik programı hazırladı.

İBB Kültür AŞ, sömestir tatilinde çocuklar ve gençler için kültür ve sanatı daha erişilebilir kılan özel bir kampanya ve etkinlik programı hazırladı. Kampanya kapsamında 17 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında 15 yaş ve altı tüm çocuklara Miniatürk'te ücretsiz ziyaret imkanı sunulacak. Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi İstanbul Kitapçısı Beylikdüzü şubesi ve Dijital Deneyim Merkezi ise tatil boyunca performanslar, atölyeler ve oyunlarla minik ziyaretçilerini ağırlayacak.

"Miniatürk'ten gençlere özel ücretsiz müze ziyareti"

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik uygulamadan yararlanmak isteyen ziyaretçilerin, müze girişlerinde Radar Türkiye uygulaması üzerinden alınan karekodu ve kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterli olacak.

"Sömestir tatilinde Dijital Deneyim Merkezi sanat ve hayal gücüyle renkleniyor"

Türkiye'nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi, sömestir tatilinde çocuklara yönelik hazırladığı özel programla sanatı ve yaratıcılığı bir araya getiriyor. Van Gogh'un dünyasından ilham alan "Yıldızlı Gece Temalı Resim Atölyesi" çocukları üretmeye, hayal kurmaya ve resim yoluyla kendilerini ifade etmeye davet ediyor. Atölye biletleri Passo'da satışta.

İBB Kültür AŞ bünyesinde hizmet veren bağlı Dijital Deneyim Merkezi, yarıyıl tatilinde çocukları sanatın ilham veren dünyasıyla buluşturuyor. Vincent Van Gogh'un ünlü eseri Yıldızlı Gece'den ilham alan resim atölyesinde çocuklar, tuval üzerine akrilik boya kullanarak kendi resimlerini oluşturacak. Renkler ve duygular etrafında şekillenen bu resim odaklı süreç, çocukların sanatla bağ kurmalarına, yaratıcılıklarını keşfetmelerine ve kendilerini renkler aracılığıyla ifade etmelerine alan açıyor. Atölyelerden 7–12 yaş arası çocuklar yararlanabilecek.

Etkinlik Takvimi:

23 Ocak Cuma – 14.00 Van Gogh Temalı Resim Atölyesi

24 Ocak Cumartesi – 11.00 Van Gogh Temalı Resim Atölyesi

25 Ocak Pazar – 13.00 Van Gogh Temalı Resim Atölyesi

25 Ocak Pazar – 15.00 Van Gogh Temalı Resim Atölyesi

30 Ocak Cuma – 14.00 Van Gogh Temalı Resim Atölyesi

31 Ocak Cumartesi – 11.00 Van Gogh Temalı Resim Atölyesi

"Çocuklar Ara Tatilde Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde buluşuyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ çatısı altında faaliyet gösteren Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi, sömestir tatilinde çocuklar için birbirinden renkli ve öğretici etkinliklerle dolu bir program hazırladı. Minikler, hokkabaz ve jonglör gösterilerinden, boyama ve tasarım atölyelerine kadar pek çok etkinlikle hem eğlenecek hem de keşfedecek. Boyama ve el işi atölyelerinde kendi eserlerini yaratacak; performanslarla eğlenceli anlar yaşayacak. Etkinlikler ücretsiz olacak. Atölyelere katılım için Radar Türkiye üzerinden kayıt olunması gerekecek.

Miniatürk Etkinlik Programı:

17 Ocak 2026 Cumartesi 12.00–13.00 | Çocuk Atölyesi?Bez Çanta Boyama Atölyesi

13.00–14.00 | Çocuk Performansı Jonglör Gösterisi

18 Ocak 2026 Pazar 13.00–14.00 | Çocuk Atölyesi Hürkuş Uçak Tasarım Atölyesi

23 Ocak 2026 Cuma 12.00–13.00 | Çocuk Atölyesi Bi' Oyun Oyna

24 Ocak 2026 Cumartesi 12.00–13.00 | Çocuk Atölyesi Sevimli Kuzucuk Zuzu Yapım Atölyesi

13.00–14.00 | Çocuk Performansı Bir Sihrim Var

25 Ocak 2026 Pazar 13.00–14.00 | Çocuk Atölyesi Çim Adam Avanak Avni Yapım Atölyesi

30 Ocak 2026 Cuma 12.00–13.00 | Çocuk Performansı Masallar Diyarı Burası

31 Ocak 2026 Cumartesi12.00–13.00 | Çocuk Atölyesi Geri Dönüşüm Malzemelerinden Robot Tasarım Atölyesi

13.00–14.00 | Çocuk Performansı Balon Katlama Gösterisi

"Panorama 1453 Tarih Müzesi Etkinlikleri"

17 Ocak 2026 Cumartesi14.00–15.00 | Çocuk Performansı Hokkabaz Gösterisi

15.00–16.00 | Çocuk Atölyesi Kum Boyama Atölyesi

18 Ocak 2026 Pazar 15.00–16.00 | Çocuk Atölyesi Çanta Süsü Tasarım Atölyesi

23 Ocak 2026 Cuma 14.00–15.00 | Çocuk Performansı Bi' Oyun Oyna

24 Ocak 2026 Cumartesi 14.00–15.00 | Çocuk Performansı Jonglör Gösterisi

15.00–16.00 | Çocuk Atölyesi Kupa Altlığı Yapım Atölyesi

25 Ocak 2026 Pazar 15.00–16.00 | Çocuk Atölyesi Minik Eller Çiçek Ekim Atölyesi

30 Ocak 2026 Cuma 14.00–15.00 | Çocuk Performansı Renkli Hayaller Kumpanyası

31 Ocak 2026 Cumartesi 14.00–15.00 | Çocuk Performansı Şimdi Sihir Zamanı

15.00–16.00 | Çocuk Atölyesi Kilim Dokuma Atölyesi

"Ocak ayı boyunca çocuklar İstanbul Kitapçısı Beylikdüzü şubesinde buluşuyor"

İstanbul Kitapçısı Beylikdüzü şubesi, ocak ayında çocukları hayal gücünü besleyen, üretmeye ve keşfetmeye davet eden renkli etkinliklerle buluşturuyor. Ay boyunca düzenlenecek atölyeler ve sahne performansları, minik ziyaretçilere dolu dolu bir program sunuyor. Etkinlikler ücretsizdir ve atölyelere katılım için Radar Türkiye üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.

Etkinlik Programı:

17 Ocak 2026 Cumartesi 14.00–15.00 | Çocuk Performans | Mini Club: Renkli Saatler 15.00–16.00 | Çocuk Atölye | Çiçek Dilligil ile Kitaplar Canlanıyor

19 Ocak 2026 Pazartesi 14.00–15.00 | Çocuk Atölye | El Kuklası Yapım Atölyesi

20 Ocak 2026 Salı 14.00–15.00 | Çocuk Performans | Kamishibai Masal Dinletisi: Küçük Prens

21 Ocak 2026 Çarşamba 14.00–15.00 | Çocuk Atölye | Kitap Ayracı Yapım Atölyesi

22 Ocak 2026 Perşembe 14.00–15.00 | Çocuk Performans | Bi Oyun Oyna

23 Ocak 2026 Cuma 14.00–15.00 | Çocuk Atölye | Anahtarlık Yapım Atölyesi

24 Ocak 2026 Cumartesi 14.00–15.00 | Çocuk Performans | Şimdi Sihir Zamanı 15.00–16.00 | Çocuk Atölye | Mumluk Yapım Atölyesi

26 Ocak 2026 Pazartesi 14.00–15.00 | Çocuk Atölye | Kalem Süsü Yapım Atölyesi

27 Ocak 2026 Salı 14.00–15.00 | Çocuk Performans | Renkli Dünyam: Oyun Zamanı

28 Ocak 2026 Çarşamba 14.00–15.00 | Çocuk Atölye | Mozaik Yapım Atölyesi

29 Ocak 2026 Perşembe 14.00–15.00 | Çocuk Performans | Jonglör Gösterisi

30 Ocak 2026 Cuma 14.00–15.00 | Çocuk Atölye | Minyatür Dağ Evi Yapım Atölyesi

31 Ocak 2026 Cumartesi 14.00–15.00 | Çocuk Performans | Bir Sihirim Var 15.00–16.00 | Çocuk Atölye | Minik Bahçıvanlar Çiçek Ekim Atölyesi

"İstanbul Kitapçısı'ndan sömestire özel yüzde 50 indirim"

İBB Kültür AŞ'ye bağlı İstanbul Kitapçısı, 17 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihleri arasında sömestir tatiline özel bir kampanyayla okurları karşılıyor. Kampanya kapsamında, tüm kitaplarda yapılacak ikinci alışverişte yüzde 50 indirim fırsatı sizi bekliyor. Kampanya Türkçe kitaplarda geçerli olacak. İndirim, düşük fiyatlı kitap üzerinden uygulanacak.

"Sömestir Tatilinde Sinebüs ile Çocuklar Sinemayla Buluşuyor"

Sömestir tatili boyunca cuma, cumartesi ve pazar günleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde Sinebüs ile çocuklar ve ailelere yönelik film gösterimleri düzenlenecek. Farklı noktalarda konumlanacak Sinebüs'te, çocuklara özel seçilen filmler izleyiciyle buluşacak. Detaylar www.kultur.istanbul'dan duyurulacak.