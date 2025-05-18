İBB, Kurban Bayramı İçin 4 Modern Tesisle Hizmet Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB, Kurban Bayramı İçin 4 Modern Tesisle Hizmet Verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 4 tesiste hijyenik, modern ve dini kurallara uygun kurban satış ve kesim hizmeti sunacak.

18.05.2025 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu yıl Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 4 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verecek. İBB tesislerinden hizmet almak isteyenler, kesim işlemleri için Kurban Mobil uygulaması üzerinden randevu alarak işlem yapabilecek.

İBB, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara sağlıklı, hijyenik ve modern koşullarda hizmet sunmak amacıyla Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 4 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verecek.

Bu yıl Alibeyköy– Eyüpsultan, Ferhatpaşa– Ataşehir, Kurnaköy– Pendik ve Paşaköy– Sancaktepe olmak üzere 4 noktada hizmet verecek tesislerde, kesimler veteriner hekim kontrolünde, dini kurallara uygun ve hijyenik koşullarda gerçekleştirilecek.

4 kurban satış ve kesim alanı hazır

Toplam 5 bin 100 büyükbaş ve bin 600 küçükbaş kurban kapasitesine sahip modern tesislerde, kesim işlemlerinin hızlı ve düzenli şekilde yapılabilmesi için en son teknoloji kullanılacak.

Etlerin paketlenmesi için 120 bin hijyenik kurban poşeti hazırlandı, tüm kesim ekipmanlarının yıllık bakımları tamamlandı. Tesislerde vatandaşların kullanımına sunulan mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve mobil büfeler sayesinde konfor da ön planda tutuldu. Olası arızalara karşı teknik ekipler hazır bekletilecek.

Kurban Mobil uygulamasıyla kolay erişim

İBB'ye ait bu tesislerde kurbanlıklarını kestirmek isteyenler, yoğunluğu önlemek amacıyla randevu sistemi üzerinden işlem yapabilecek. Ayrıca Kurban Mobil uygulaması ile hem tesisler kolayca bulunabilecek hem de hayvanların küpe bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden sorgulanabilecek. IOS ve Android marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulama üzerinden İBB tesislerine dair bilgilendirmelere de ulaşılabilecek.

İlk kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi 22 Mayıs 2025 tarihinden itibaren başlayacak. Vatandaşlar, güvenli ve düzenli bir hizmet için İBB'nin modern tesislerini tercih edebilecek.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Yerel Haberler, İstanbul, Kurban, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB, Kurban Bayramı İçin 4 Modern Tesisle Hizmet Verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı
İsrail, Gazze’de kalıcı işgal için harekete geçti İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti
Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü
Bahçeli’den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Kerem Aktürkoğlu’nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Havada korku dolu dakikalar Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

13:24
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
12:37
PKK’nın feshi sonrası DEM Parti’den İmralı’ya ilk ziyaret
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret
11:56
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
11:04
Can pazarı kamerada Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
Can pazarı kamerada! Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
09:46
Bakan Yerlikaya duyurdu Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
09:58
Fenerbahçe’nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
09:48
Bir arı trafiği birbirine kattı
Bir arı trafiği birbirine kattı
09:39
İstanbul’daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
09:35
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
09:34
Yavuz Bingöl’den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
09:23
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
09:12
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
09:12
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
09:08
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para
Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 14:03:27. #7.13#
SON DAKİKA: İBB, Kurban Bayramı İçin 4 Modern Tesisle Hizmet Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.