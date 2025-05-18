İBB, Kurban Bayramı İçin 4 Modern Tesisle Hizmet Verecek

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu yıl Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 4 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verecek. İBB tesislerinden hizmet almak isteyenler, kesim işlemleri için Kurban Mobil uygulaması üzerinden randevu alarak işlem yapabilecek.

İBB, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara sağlıklı, hijyenik ve modern koşullarda hizmet sunmak amacıyla Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 4 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verecek.

Bu yıl Alibeyköy– Eyüpsultan, Ferhatpaşa– Ataşehir, Kurnaköy– Pendik ve Paşaköy– Sancaktepe olmak üzere 4 noktada hizmet verecek tesislerde, kesimler veteriner hekim kontrolünde, dini kurallara uygun ve hijyenik koşullarda gerçekleştirilecek.

4 kurban satış ve kesim alanı hazır

Toplam 5 bin 100 büyükbaş ve bin 600 küçükbaş kurban kapasitesine sahip modern tesislerde, kesim işlemlerinin hızlı ve düzenli şekilde yapılabilmesi için en son teknoloji kullanılacak.

Etlerin paketlenmesi için 120 bin hijyenik kurban poşeti hazırlandı, tüm kesim ekipmanlarının yıllık bakımları tamamlandı. Tesislerde vatandaşların kullanımına sunulan mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve mobil büfeler sayesinde konfor da ön planda tutuldu. Olası arızalara karşı teknik ekipler hazır bekletilecek.

Kurban Mobil uygulamasıyla kolay erişim

İBB'ye ait bu tesislerde kurbanlıklarını kestirmek isteyenler, yoğunluğu önlemek amacıyla randevu sistemi üzerinden işlem yapabilecek. Ayrıca Kurban Mobil uygulaması ile hem tesisler kolayca bulunabilecek hem de hayvanların küpe bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden sorgulanabilecek. IOS ve Android marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulama üzerinden İBB tesislerine dair bilgilendirmelere de ulaşılabilecek.

İlk kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi 22 Mayıs 2025 tarihinden itibaren başlayacak. Vatandaşlar, güvenli ve düzenli bir hizmet için İBB'nin modern tesislerini tercih edebilecek.