İBB Meclisi 19 ilçenin 2027 bütçesini kabul etti, toplam 39 ilçeye ulaştı

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, toplam 19 ilçenin 2027 yılına ilişkin bütçesi kabul edildi. Gerçekleşen görüşmelerde 39 ilçenin gelecek yılki bütçesi kabul edildi.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane yerleşkesinde yapıldı.

Mecliste, 19 ilçe belediyesinin 2027'ye ait "mali yılı bütçesi" görüşüldü.

Gaziosmanpaşa Belediyesi 10 milyar 750 milyon, Güngören Belediyesi 5 milyar, Kadıköy Belediyesi 19 milyar 100 milyon, Kağıthane Belediyesi 11 milyar 650 milyon, Kartal Belediyesi 11 milyar 620 milyon, Küçükçekmece Belediyesi 14 milyar 860 milyon, Maltepe Belediyesi 11 milyar 500 milyon, Pendik Belediyesi 14 milyar lira, Sancaktepe Belediyesi 13 milyar 545 milyon, Sarıyer Belediyesi 11 milyar 393 milyon 596 bin lira tutarındaki bütçeleri ile gündeme geldi.

Silivri Belediyesi 6 milyar 449 milyon, Sultanbeyli Belediyesi 11 milyar 800 milyon, Sultangazi Belediyesi 12 milyar 900 milyon, Şile Belediyesi 3 milyar 520 milyon 674 bin, Şişli Belediyesi 14 milyar 260 milyon, Tuzla Belediyesi 9 milyar 600 milyon, Ümraniye Belediyesi 16 milyar 500 milyon, Üsküdar Belediyesi 16 milyar 200 milyon, Zeytinburnu Belediyesi de 9 milyar 950 milyon lira tutarındaki bütçeleri ile mecliste görüşüldü.

Dün 20 ilçenin bütçesinin kabul edildiği İBB Meclisi'nde bugün gerçekleşen görüşmelerde 39 ilçeden kalan 19 ilçenin gelecek yılki bütçesi oylamanın ardından kabul edildi.